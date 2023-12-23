Алена Баранова о карьере лыжницы: «Бабушка до сих пор жалеет: лучше бы ты сейчас в кокошнике танцевала, а не попу морозила!»

Лыжница Алена Баранова рассказала, как пришла в спорт.

Ее мама – олимпийская чемпионка Турина-2006 Наталья Баранова-Масалкина.

« мама была на сборах, со мной оставался папа. У нас есть семейная байка, как всю неделю я ему говорила, что хочу тоже кататься на лыжах, как мама. С трудом дожидалась выходных, мы ехали на стадион, я надевала лыжи, проходила метров сто и говорила: «Все, больше не хочу!» Снимала лыжи и шла лепить снеговика.

Так что я семь лет занималась русскими народными танцами. Пока у нас в школе не появился новый учитель физкультуры – Наталья Васильева, в прошлом лыжница из сборной Казахстана. Она собрала небольшую группу ребят, но мы больше играли, чем занимались конкретно лыжами.

За пару лет у нас образовалась дружная команда. Наверное, из-за нее я и выбрала лыжи. Потому что первые годы я параллельно еще танцевала. У нас был не какой-то там кружок, а настоящая школа-студия, мы ездили по другим городам с концертами, серьезно репетировали. Раза четыре в неделю я танцевала, и еще три ходила на лыжи. Было так тяжело, что поняла: нужно выбирать.

Родители не настаивали: чем хочешь, тем и занимайся. А бабушка до сих пор жалеет: «Лучше бы ты сейчас в кокошнике танцевала, а не попу морозила!» – рассказала Баранова.

«Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках