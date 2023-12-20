Баранова получила кусок сыра за победу на Кубке России: «Идея классная. Было бы прикольно, если бы на каждом этапе давали треугольник сыра, как на Кубке мира»

Алена Баранова рассказала, что получила кусок сыра за победу на Кубке России.

Лыжница выиграла классический спринт на третьем этапе в Кирово-Чепецке.

«Мне вручили кусок сыра весом 4 кг. Но я знаю, что все куски разные. Идея с сыром вообще классная.

Было бы прикольно, если бы на каждом этапе давали треугольник сыра, как на Кубке мира. И также велись бы подсчеты – кто соберет полный круг сыра из маленьких треугольников. Мне кажется, для какой-либо сыроварни просто готовая идея на сезон в плане спонсорства.

Сыр пока попробовать не удалось. Повезу домой, там попробую», – сказала Баранова.