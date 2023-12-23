Алена Баранова: «Мне говорили: что ты забыла в лыжах? Но я все-таки не совсем соответствую модельным параметрам»

Лыжница Алена Баранова не думает, что спорт и карьеру модели можно совмещать.

– У тебя в соцсетях много красивых фотографий. Откуда они?

– Я люблю фотосессии, для меня это баловство. Занимаюсь между сборами, потому что все остальное время занято. Нахожу в соцсетях или по отзывам фотографа, который мне нравится, договариваюсь, придумываю образ – и вперед. Естественно, за съемку и за услуги визажиста плачу сама.

– Образы ты придумываешь сама?

– Конечно. Смотрю приложение Pinterest, соцсети, люблю, чтобы образ был продуман до мелочей.

Например, когда была фотосессия в шубе, долго думала над подписью. А потом осенило: «Пошла за хлебом» – и получилось прикольно.

– Для тебя важно количество подписчиков?

– Не особо. Сейчас этим никого не удивишь. Специально ничего не накручиваю и не рекламирую. Раз люди приходят – значит, я им интересна, и это приятно.

– Есть желание заняться модельной карьерой всерьез? Например, совмещать ее с лыжами?

– Некоторые люди мне так и говорили: «Что ты забыла в лыжных гонках?» Но если реально посмотреть на вещи, я все-таки не совсем соответствую модельным параметрам.

Да и по времени очень проблематично. Период между сборами короткий, плюс нужно успеть еще и потренироваться, и домашние дела поделать, и побыть с близкими. Я и так ничего не успеваю, а тут еще съемки? Не такие, что я сама выбираю по желанию, а с обязательствами. Мне кажется, это нереально, – отметила Баранова.

«Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках