Наталья Терентьева: «Сейчас мое состояние уже лучше, я тренируюсь. Когда ждать на стартах? Планирую в этом сезоне»

Лыжница Наталья Терентьева планирует вернуться к соревнованиям в этом сезоне.

В сентябре Терентьева сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом. После этого она пока не выступала на стартах.

«Сейчас мое состояние уже лучше, я тренируюсь. Когда ждать на стартах? Ждите. В этом сезоне? Конечно, я планирую.

Выступлю ли в феврале на Спартакиаде? Я пока не буду ничего загадывать», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.