Наталья Терентьева: «Сейчас мое состояние уже лучше, я тренируюсь. Когда ждать на стартах? Планирую в этом сезоне»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) ТАСС Лыжи

Лыжница Наталья Терентьева планирует вернуться к соревнованиям в этом сезоне.

В сентябре Терентьева сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом. После этого она пока не выступала на стартах.

«Сейчас мое состояние уже лучше, я тренируюсь. Когда ждать на стартах? Ждите. В этом сезоне? Конечно, я планирую.

Выступлю ли в феврале на Спартакиаде? Я пока не буду ничего загадывать», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

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