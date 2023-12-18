Клэбо о недопуске россиян: «У меня нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Вероника Степанова Лыжи

Йоханнес Клэбо высказался об отстранении российских лыжников.

16 декабря россиянка Вероника Степанова выложила в соцсетях пост с поддержкой Владимира Путина. Норвежец Клэбо в ответ на это скептически оценил возможный допуск россиян к турнирам.

– У меня нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала.

– Степанова не упрощает себе задачу в плане будущего участия?

– Нет, но конкретно это и так должно быть ясно, – сказал Клэбо.

 🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

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5 комментариев
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Клэбо всегда преследуют умные мысли, но он быстрее
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Степашка давно забила на эту олимпиаду она как и мы все с народом за Путина.
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Допуск к соревнованиям в зависимости от политических убеждений - это так по европейски
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Степанова, Рылов, Винер, Вяльбе
Им так легко такие посты выставлять

А норм ребятам, что всю жизнь трудились и отдавали себя спорту, а сейчас лучше годы/пик формы - в итоге сидеть дома
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Альберт Сова
Степашка давно забила на эту олимпиаду она как и мы все с народом за Путина.
с каких пор пыня с народом?
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