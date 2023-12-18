Клэбо о недопуске россиян: «У меня нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала»

Йоханнес Клэбо высказался об отстранении российских лыжников.

16 декабря россиянка Вероника Степанова выложила в соцсетях пост с поддержкой Владимира Путина. Норвежец Клэбо в ответ на это скептически оценил возможный допуск россиян к турнирам.

– У меня нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала.

– Степанова не упрощает себе задачу в плане будущего участия?

– Нет, но конкретно это и так должно быть ясно, – сказал Клэбо.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска