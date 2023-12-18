Клэбо о недопуске россиян: «У меня нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала»
Йоханнес Клэбо высказался об отстранении российских лыжников.
16 декабря россиянка Вероника Степанова выложила в соцсетях пост с поддержкой Владимира Путина. Норвежец Клэбо в ответ на это скептически оценил возможный допуск россиян к турнирам.
– У меня нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала.
– Степанова не упрощает себе задачу в плане будущего участия?
– Нет, но конкретно это и так должно быть ясно, – сказал Клэбо.
🤷♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска
Им так легко такие посты выставлять
А норм ребятам, что всю жизнь трудились и отдавали себя спорту, а сейчас лучше годы/пик формы - в итоге сидеть дома