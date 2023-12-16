Йоханнес Клэбо: «Моя форма становится все лучше и лучше»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо оценил свою победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме.

«Это потрясающе. Сегодня мои лыжи были действительно хороши, а форма становится все лучше и лучше. Выступать в Тронхейме – это здорово.

Скиатлон всегда трудный, а сегодня тем более. Мне кажется, что на этой трассе есть действительно сложные спуски.

И нам очень повезло с погодными условиями: не было дождя, хотя он прогнозировался», – сказал Клэбо.

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