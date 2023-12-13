Елена Вяльбе: «Вы еще увидите Устюгова на трассе. И увидите в хорошей форме»

Елена Вяльбе высказалась о реакции болельщиков на пропуск Устюговым этапов Кубка России.

Олимпийский чемпион с начала сезона еще не выступил ни на одном этапе КР.

После того, как он объявил о пропуске турнира в Кирово-Чепецке, некоторые болельщики стали писать, что ему пора завершить карьеру.

«Реакция болельщиков? Я не читаю всякие отзывы и рекомендации в интернете, поэтому их не комментирую. Каждый занимается своим делом.

Если человек заболел, это не значит, что из-за какого-то комментария я должна копья ломать. Вы его еще увидите на трассе. И увидите в хорошей форме», — сказала .