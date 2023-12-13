Елена Вяльбе: «Вы еще увидите Устюгова на трассе. И увидите в хорошей форме»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Сергей Устюгов Спорт-Экспресс Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о реакции болельщиков на пропуск Устюговым этапов Кубка России.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов с начала сезона еще не выступил ни на одном этапе КР.

После того, как он объявил о пропуске турнира в Кирово-Чепецке, некоторые болельщики стали писать, что ему пора завершить карьеру. 

«Реакция болельщиков? Я не читаю всякие отзывы и рекомендации в интернете, поэтому их не комментирую. Каждый занимается своим делом.

Если человек заболел, это не значит, что из-за какого-то комментария я должна копья ломать. Вы его еще увидите на трассе. И увидите в хорошей форме», — сказала Вяльбе.

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5 комментариев
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Ну, то, что народ не особо верит сейчас в травмы или болезни Сергея, отчасти и он сам виноват. Хотя... наши ожидания - наши проблемы, да.
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Повеяло лёгким оптимизмом)
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Даже странно такой комментарий от Вяльбе слышать. Обычно она первая в списке пинальщиков
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И что показательно, на спортсе постоянно обсуждают Устюгова и Белорукову))) больше народу никто не интересен
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