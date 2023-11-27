Сергей Устюгов: «Булки в этом сезоне расслабил. Тренируюсь больше для удовольствия и для заработной платы»

Лыжник Сергей Устюгов заявил, что в этом сезоне «расслабил булки».

«Я вот вообще даже не парюсь по поводу того, что я отстаю от графика. В этом году у меня другие задачи, которые я еще даже перед собой не ставил. Так что как пойдет.

Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Самому интересно, что получится из этого сезона.

Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат.

Не забывайте, что самые главные старты в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодежь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим», – сказал олимпийский чемпион в лыжной эстафете.