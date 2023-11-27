Сергей Устюгов: «Булки в этом сезоне расслабил. Тренируюсь больше для удовольствия и для заработной платы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Лыжи

Лыжник Сергей Устюгов заявил, что в этом сезоне «расслабил булки».

«Я вот вообще даже не парюсь по поводу того, что я отстаю от графика. В этом году у меня другие задачи, которые я еще даже перед собой не ставил. Так что как пойдет. 

Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Самому интересно, что получится из этого сезона. 

Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат. 

Не забывайте, что самые главные старты в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодежь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим», – сказал олимпийский чемпион в лыжной эстафете. 

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12 комментариев

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пернатый
вообще классно - получать зарплату за занятие физкультурой для собственного удовольствия. Шоб я так жил)
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Evgeniy Kropachev
опять Серёга щегла троллит 😂
+6
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Добрый_Ээх
Щеглота что-то нет. Волнуюсь.
+4
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Vadim Medvedev
а зачем ему вообще платить зарплату? пусть на завод идёт работать
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adamsmith
Олимпийцы из группы Бородавко, по сути, заняты тем же самым. Кубок России для молодняка и второго эшелона, и ничего с этим не поделать.
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Andreir888
А ведь всё по-честному, без придумок и виляний, так что ...уважение! Другое дело, что подобный расслабон затягивает))
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Дядя Степа
Думаю, даже с учетом того, что Устюгор быстро прогрессирует, он все таки не сможет набрать форму для сильных выступлений на дистанциях. Его предел в этом сезоне - финал спринта. Жаль.
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Atsuktuvas
Ответ Vadim Medvedev
а зачем ему вообще платить зарплату? пусть на завод идёт работать
Разве что на хлебозавод - печь булки.
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Федя Букин
Ответ Vadim Medvedev
а зачем ему вообще платить зарплату? пусть на завод идёт работать
так на заводе зарплата, а здесь получка
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