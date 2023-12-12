Сергей Устюгов: «Прошу вашего понимания, в Кирово-Чепецк я не приеду»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Лыжи

Сергей Устюгов не выступит на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Внимание, внимание. Прошу вашего понимания, в Кирово‑Чепецк я не приеду», – написал олимпийский чемпион в эстафете в соцсетях.

В этом сезоне Устюгов пока не выступил ни на одном из этапов Кубка России.

Гонки в Кирово-Чепецке пройдут с 14 по 16 декабря.

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11 комментариев
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Вот это работа -хочу пойду хочу нет -зарплата идет один хрен - а что ТК РФ для таких вот "деятелей" не указ -дармоеды чистой воды -какого ж он уважения достоин этот трутень
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Неужели Устюгов решил придерживаться тактики Степановой "участвовать только в тех гонках, которые могу выиграть"? Так можно вообще весь сезон слить...
Я много лет болею за Лося, но может пора принять для себя решение и либо тренироваться и участвовать в соревнованиях, либо завершать карьеру. Невозможно бесконечно пытаться усидеть на двух стульях.
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Интересно, размер заработной платы в лыжах как-то коррелирует с напряжением булок, или нет?
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Ваш выход мусью щеглот!!
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Ответ Olga.t
Неужели Устюгов решил придерживаться тактики Степановой "участвовать только в тех гонках, которые могу выиграть"? Так можно вообще весь сезон слить... Я много лет болею за Лося, но может пора принять для себя решение и либо тренироваться и участвовать в соревнованиях, либо завершать карьеру. Невозможно бесконечно пытаться усидеть на двух стульях.
Степанова хоть только спринт не бежит и в принципе на виду, в отличии от Устюгова. Наверное после нового года побежит.
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Хорошо "Лось" держи нас и дальше в курсе свои заморочек❄️
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Инсайдер, твой выход!!!
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Да как-то уже.... безразлично. Приедешь - хорошо, не приедешь - твое дело, ни жарко, ни холодно.
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Щеглот, прошу
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Готовится к Югорскому лыжному марафону.
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Ответ Ilyukhich
Щеглот, прошу
Да тут уже мы можем в роли Щеглота быть после всех этих заявлений. 😀
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