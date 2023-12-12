Сергей Устюгов: «Прошу вашего понимания, в Кирово-Чепецк я не приеду»
Сергей Устюгов не выступит на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
«Внимание, внимание. Прошу вашего понимания, в Кирово‑Чепецк я не приеду», – написал олимпийский чемпион в эстафете в соцсетях.
В этом сезоне Устюгов пока не выступил ни на одном из этапов Кубка России.
Гонки в Кирово-Чепецке пройдут с 14 по 16 декабря.
Я много лет болею за Лося, но может пора принять для себя решение и либо тренироваться и участвовать в соревнованиях, либо завершать карьеру. Невозможно бесконечно пытаться усидеть на двух стульях.