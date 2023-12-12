Сергей Устюгов: «Прошу вашего понимания, в Кирово-Чепецк я не приеду»

Сергей Устюгов не выступит на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Внимание, внимание. Прошу вашего понимания, в Кирово‑Чепецк я не приеду», – написал олимпийский чемпион в эстафете в соцсетях.

В этом сезоне пока не выступил ни на одном из этапов Кубка России.

Гонки в Кирово-Чепецке пройдут с 14 по 16 декабря.