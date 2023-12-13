Юлия Ступак: «Конечно, горжусь званием капитана, хотела бы и повыше еще. Нормальный такой генерал будет, я считаю»

Юлия Ступак заявила, что гордится воинским званием капитана, полученным в ЦСКА.

«Я же болею (за ЦСКА), как девочка, а не как ярый фанат! Во-первых, я сама нахожусь в этом клубе, я безумно люблю ЦСКА. Много лет в нем, я там взрослела.

Очень семейная обстановка в клубе, отличные отношения с начальством. И, конечно, все мысли только о победе этого клуба. Но у нас в сборной и Юрий Анатольевич Чарковский, и ребята-смазчики, они по-другому болеют, мне кажется.



Конечно (горжусь званием капитана). Хотела бы и повыше еще! Нормальный такой генерал будет, я считаю! А вообще, это такой момент... Для меня это важно», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.