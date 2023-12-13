Юлия Ступак: «Конечно, горжусь званием капитана, хотела бы и повыше еще. Нормальный такой генерал будет, я считаю»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Юлия Ступак заявила, что гордится воинским званием капитана, полученным в ЦСКА.

«Я же болею (за ЦСКА), как девочка, а не как ярый фанат! Во-первых, я сама нахожусь в этом клубе, я безумно люблю ЦСКА. Много лет в нем, я там взрослела.

Очень семейная обстановка в клубе, отличные отношения с начальством. И, конечно, все мысли только о победе этого клуба. Но у нас в сборной и Юрий Анатольевич Чарковский, и ребята-смазчики, они по-другому болеют, мне кажется.

Конечно (горжусь званием капитана). Хотела бы и повыше еще! Нормальный такой генерал будет, я считаю! А вообще, это такой момент... Для меня это важно», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

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13 комментариев
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странная ситуация - человек гордится тем, к чему не имеет никакого отношения. это равносильно если бы ей присвоили звания народный артист или почетный железнодорожник. интересно, она бы этими званиями тоже гордилась или все-таки какой-то когнитивный диссонанс возник бы?
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Это сколько же раз надо было со спуска удариться головой об дерево, чтобы и на Олимпиаду хотеть с гимном, и званием капитана гордиться. 🤷🤷🤷 Как же Мок прав в своих главных критериях
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Почему им вообще дают какие-то звания?
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Юля Ступак — Заслуженный Маршал Спорта Российской Федерации. Звучит! :-)
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В таком случае об участии в Олимпиаде данная особа может забыть, даже если квалифицируется.
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Ты больше звания КАПРАЛа не заслужила.
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Дайте ей подполковника и отправьте поближе к фронту – пучть гордится ещё больше, тем паче что как лыжнику на Олимпиаду ей все равно дорога заказана.
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Свистела фляжка не спеша,
Тихо шифером шурша...
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Ответ Dmitry Makhov
А чего, на Олимпиаде нет ни одного участника со знанием капитана и гимном своей страны?)
Нет.
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Увольнять надо всех этих спортсменов капитанов, майоров с воинской службы, и на работу в народной хозяйство
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