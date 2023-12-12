Йонна Сундлинг пропустит третий подряд этап Кубка мира из-за ковида

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен Йонна Сундлинг Андерс Бистрем Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Швеции Йонна Сундлинг пропустит третий подряд этап Кубка мира.

Соревнования пройдут в норвежском Тронхейме с 15 по 17 декабря. Спортсменка продолжает восстанавливаться после болезни.

«Йонна Сундлинг, к сожалению, не до конца оправилась от ковида, поэтому не выступит в этот уикэнд. Но мы надеемся, что она сможет вернуться на соревнования после Рождества», – сказал менеджер сборной Швеции Андрес Бистрем.

Ранее Сундлинг пропустила этапы Кубка мира в Йелливаре и Эстерсунде.

 

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1 комментарий
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Карлссон всё же бежит, после провала на коньковой разделке были мысли о пропуске этапа.
У Грате, на сколько я понял, травма не на столько серьёзная, как боялись с самого начала, но вернуться он сможет только после Тура в лучшем случае.
Мюльбак, надеюсь, поедет на сканду или юниорские соревнования домашние. После разделки он психанул и отказался общаться с прессой.
По Сундлинг печально, с нынешней системой баллов минус три этапа - это без шансов на общие зачёты, если у всех остальных столько же пропусков не будет.
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