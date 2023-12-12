Йонна Сундлинг пропустит третий подряд этап Кубка мира из-за ковида
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Швеции Йонна Сундлинг пропустит третий подряд этап Кубка мира.
Соревнования пройдут в норвежском Тронхейме с 15 по 17 декабря. Спортсменка продолжает восстанавливаться после болезни.
«Йонна Сундлинг, к сожалению, не до конца оправилась от ковида, поэтому не выступит в этот уикэнд. Но мы надеемся, что она сможет вернуться на соревнования после Рождества», – сказал менеджер сборной Швеции Андрес Бистрем.
Ранее Сундлинг пропустила этапы Кубка мира в Йелливаре и Эстерсунде.
У Грате, на сколько я понял, травма не на столько серьёзная, как боялись с самого начала, но вернуться он сможет только после Тура в лучшем случае.
Мюльбак, надеюсь, поедет на сканду или юниорские соревнования домашние. После разделки он психанул и отказался общаться с прессой.
По Сундлинг печально, с нынешней системой баллов минус три этапа - это без шансов на общие зачёты, если у всех остальных столько же пропусков не будет.