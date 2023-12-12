Йонна Сундлинг пропустит третий подряд этап Кубка мира из-за ковида

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Швеции Йонна Сундлинг пропустит третий подряд этап Кубка мира.

Соревнования пройдут в норвежском Тронхейме с 15 по 17 декабря. Спортсменка продолжает восстанавливаться после болезни.

«Йонна Сундлинг, к сожалению, не до конца оправилась от ковида, поэтому не выступит в этот уикэнд. Но мы надеемся, что она сможет вернуться на соревнования после Рождества», – сказал менеджер сборной Швеции Андрес Бистрем.

Ранее Сундлинг пропустила этапы Кубка мира в Йелливаре и Эстерсунде.