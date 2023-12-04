Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Эстерсунде, так как еще не восстановилась от ковида

Теги Лыжи

Шведская лыжница Йонна Сундлинг не выступит на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Сундлинг пропустила предыдущий этап в Йелливаре из-за коронавируса. 

«К сожалению, мне придется еще немного отдохнуть. Мой организм усиленно пытается избавиться от болезни. Конечно, очень грустно, что я не смогу выступить дома в Эстерсунде. Но я скоро вернусь», – написала лыжница в соцсети. 

Соревнования в Эстерсунде пройдут 9-10 декабря.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий