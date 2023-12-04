Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Эстерсунде, так как еще не восстановилась от ковида

Шведская лыжница Йонна Сундлинг не выступит на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Сундлинг пропустила предыдущий этап в Йелливаре из-за коронавируса.

«К сожалению, мне придется еще немного отдохнуть. Мой организм усиленно пытается избавиться от болезни. Конечно, очень грустно, что я не смогу выступить дома в Эстерсунде. Но я скоро вернусь», – написала лыжница в соцсети.

Соревнования в Эстерсунде пройдут 9-10 декабря.