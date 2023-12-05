Кулешова о Степановой: «Некоторые вещи, которые она говорит в прессе... Не факт, что она так на самом деле думает»

Анастасия Кулешова рассказала, как относится к высказываниям Вероники Степановой.

– Я как-то прочитала фразу, которая сильно отозвалась: «Разрешите другим быть другими». У меня есть твердая позиция по жизни: я не даю советов, если меня об этом не спрашивают. Даже если невыносимо хочется кому-то что-то подсказать, сдерживаюсь. Каждый человек сам знает, что ему лучше. И не стоит всех судить по себе и лезть без спросу со своим мнением.

– Тут не могу не спросить, как ты относишься к , которая как раз очень любит давать советы?

– Вероника молодец, популяризирует лыжный спорт, и это на самом деле здорово. Но мне кажется, у нее пока присутствует юношеский максимализм. Некоторые вещи, которые она говорит в прессе... Во-первых, не факт, что она так на самом деле думает. А во-вторых, в некоторых моментах я бы лучше промолчала, – сказала лыжница.

«Вяльбе говорила, что я делаю роковую ошибку и пожалею». Наша лыжница отказалась от Олимпиады – чтобы быть с ребенком