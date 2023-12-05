Кулешова о Степановой: «Некоторые вещи, которые она говорит в прессе... Не факт, что она так на самом деле думает»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Кулешова (Седова) Вероника Степанова Лыжи

Анастасия Кулешова рассказала, как относится к высказываниям Вероники Степановой.

– Я как-то прочитала фразу, которая сильно отозвалась: «Разрешите другим быть другими». У меня есть твердая позиция по жизни: я не даю советов, если меня об этом не спрашивают. Даже если невыносимо хочется кому-то что-то подсказать, сдерживаюсь. Каждый человек сам знает, что ему лучше. И не стоит всех судить по себе и лезть без спросу со своим мнением.

– Тут не могу не спросить, как ты относишься к Веронике Степановой, которая как раз очень любит давать советы?

– Вероника молодец, популяризирует лыжный спорт, и это на самом деле здорово. Но мне кажется, у нее пока присутствует юношеский максимализм. Некоторые вещи, которые она говорит в прессе... Во-первых, не факт, что она так на самом деле думает. А во-вторых, в некоторых моментах я бы лучше промолчала, – сказала лыжница.

«Вяльбе говорила, что я делаю роковую ошибку и пожалею». Наша лыжница отказалась от Олимпиады – чтобы быть с ребенком

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодец Настя, хорошо мыслит.
+4
-1
+3
Анастасия разреши другим быть другими
+1
0
+1
Да ладно? А мы не знали.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий