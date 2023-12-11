Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

С 14 по 16 декабря в Кирово-Чепецке пройдет третий этап Кубка России по лыжам.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Третий этап

Кирово-Чепецк

Расписание гонок

14 декабря, четверг

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 11:00, финалы – после 13:00

16 декабря, суббота

5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

10:00

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

11:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале