Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
С 14 по 16 декабря в Кирово-Чепецке пройдет третий этап Кубка России по лыжам.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Третий этап
Кирово-Чепецк
Расписание гонок
14 декабря, четверг
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 11:00, финалы – после 13:00
16 декабря, суббота
5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
10:00
10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
11:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале