Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гайгер вновь победил, Дешванден – 2-й, Веллингер – 3-й
Немец Карл Гайгер победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Клингентале.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Клингенталь, Германия
Мужчины
HS140
1. Карл Гайгер (Германия) – 297,9 балла (141,0 м + 141,5 м)
2. Грегор Дешванден (Швейцария) – 293,6 (138,0 м + 146,5 м)
3. Андреас Веллингер (Германия) – 293,1 (137,5 м + 146,5 м)
4. Анже Ланишек (Словения) – 285,4 (141,5 м + 134,5 м)
5. Ловро Кос (Словения) – 285,4 (142,5 м + 133,0 м)
6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 282,3 (133,5 м + 141,5 м)
Швейцарский прыгун в последний раз на подиуме был 4 года назад, 8 декабря 2019 года в Нижнем Тагиле.