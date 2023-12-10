Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гайгер вновь победил, Дешванден – 2-й, Веллингер – 3-й

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Швейцарии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Мануэль Феттнер Андреас Веллингер Анже Ланишек Карл Гайгер Ловро Кос Грегор Дешванден Лыжи

Немец Карл Гайгер победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Клингентале.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Клингенталь, Германия

Мужчины

HS140

1. Карл Гайгер (Германия) – 297,9 балла (141,0 м + 141,5 м)

2. Грегор Дешванден (Швейцария) – 293,6 (138,0 м + 146,5 м)

3. Андреас Веллингер (Германия) – 293,1 (137,5 м + 146,5 м)

4. Анже Ланишек (Словения) – 285,4 (141,5 м + 134,5 м)

5. Ловро Кос (Словения) – 285,4 (142,5 м + 133,0 м)

6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 282,3 (133,5 м + 141,5 м)

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1 комментарий
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Гайгер дома феерит, мало того, что прыгает далеко, ещё и баллы высокие. А вот Крафт после 4 подряд побед и вчерашнего второго места сегодня лишь девятый.
Швейцарский прыгун в последний раз на подиуме был 4 года назад, 8 декабря 2019 года в Нижнем Тагиле.
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