Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гайгер победил, Крафт – 2-й, Кобаяси – 3-й
Немец Карл Гайгер победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Клингентале.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Клингенталь, Германия
Мужчины
HS140
1. Карл Гайгер (Германия) – 274,7 балла (144,0 м + 146,0 м)
2. Штефан Крафт (Австрия) – 273,5 (140,0 м + 144,5 м)
3. Рею Кобаяси (Япония) – 270,7 (140,5 м + 143,5 м)
4. Андреас Веллингер (Германия) – 263,9 (139,0 м + 144,5 м)
5. Пиус Пашке (Германия) – 263,8 (145,5 м + 143,0 м)
6. Анже Ланишек (Словения) – 257,7 (135,0 м + 146,0 м)