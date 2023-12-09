Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гайгер победил, Крафт – 2-й, Кобаяси – 3-й

Немец Карл Гайгер победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Клингентале.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Клингенталь, Германия

Мужчины

HS140

1. Карл Гайгер (Германия) – 274,7 балла (144,0 м + 146,0 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 273,5 (140,0 м + 144,5 м)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 270,7 (140,5 м + 143,5 м)

4. Андреас Веллингер (Германия) – 263,9 (139,0 м + 144,5 м)

5. Пиус Пашке (Германия) – 263,8 (145,5 м + 143,0 м)

6. Анже Ланишек (Словения) – 257,7 (135,0 м + 146,0 м)