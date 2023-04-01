Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командные соревнования, Словения – 2-я, Норвегия – 3-я

Австрийские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на этапе КМ в Планице.

Прыжки с трамплина

мира

Планица, Словения

Мужчины

Командные соревнования

HS240

1. Австрия (Даниэль Чофениг, , Ян Херль, ) – 1688,7 балла

2. Словения (Ловро Кос, , Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1682,6

3. Норвегия ( , Бендик Якобсен Хеггли, Роберт Юханссон, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1655,2

4. Польша (Александр Знишцол, Павел Вонсек, Камиль Стох, Петр Жила) – 1549,7

5. Германия (Феликс Хоффманн, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер, Андреас Веллингер) – 1451,0