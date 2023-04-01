Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командные соревнования, Словения – 2-я, Норвегия – 3-я

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Андреас Веллингер Петр Жила Штефан Крафт Йоханн Андре Форфанг Домен Превц Маркус Айзенбихлер Роберт Юханссон Анже Ланишек Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Тими Зайц Ян Херль Александр Знишцол Ловро Кос Даниэль Чофениг Бендик Якобсен Хеггли Лыжи

Австрийские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на этапе КМ в Планице.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Планица, Словения

Мужчины

Командные соревнования

HS240

1. Австрия (Даниэль Чофениг, Михаэль Хайбек, Ян Херль, Штефан Крафт) – 1688,7 балла

2. Словения (Ловро Кос, Домен Превц, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1682,6

3. Норвегия (Йоханн Андре Форфанг, Бендик Якобсен Хеггли, Роберт Юханссон, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1655,2

4. Польша (Александр Знишцол, Павел Вонсек, Камиль Стох, Петр Жила) – 1549,7

5. Германия (Феликс Хоффманн, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер, Андреас Веллингер) – 1451,0

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий