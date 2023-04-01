Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командные соревнования, Словения – 2-я, Норвегия – 3-я
Австрийские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на этапе КМ в Планице.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Планица, Словения
Мужчины
Командные соревнования
HS240
1. Австрия (Даниэль Чофениг, Михаэль Хайбек, Ян Херль, Штефан Крафт) – 1688,7 балла
2. Словения (Ловро Кос, Домен Превц, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1682,6
3. Норвегия (Йоханн Андре Форфанг, Бендик Якобсен Хеггли, Роберт Юханссон, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1655,2
4. Польша (Александр Знишцол, Павел Вонсек, Камиль Стох, Петр Жила) – 1549,7
5. Германия (Феликс Хоффманн, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер, Андреас Веллингер) – 1451,0
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