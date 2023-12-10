Вероника Степанова: «Поддерживаю Валентину Родионенко: или участвовать в соревнованиях на равных условиях, или пусть идут норвежским лесом»

Лыжница Степанова поддержала тренера сборной России по спортивной гимнастике.

Ранее Валентина Родионенко сообщила, что российские гимнасты не будут выступать на этапах Кубка мира, пока Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска россиян к соревнованиям.

«Я рада, что в российском спорте рулят женщины с твердым характером и чувством собственного достоинства.

С Еленой Вяльбе я не всегда во всем согласна, но здесь полностью ее и Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях, или пусть идут норвежским лесом.

Как человек, который был, бегал, побеждал и там, и там, заявляю, что наш лес уже давно лучше!» — написала Вероника Степанова.