Вероника Степанова: «Поддерживаю Валентину Родионенко: или участвовать в соревнованиях на равных условиях, или пусть идут норвежским лесом»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) спортивная гимнастика Валентина Родионенко Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Степанова поддержала тренера сборной России по спортивной гимнастике.

Ранее Валентина Родионенко сообщила, что российские гимнасты не будут выступать на этапах Кубка мира, пока Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска россиян к соревнованиям. 

«Я рада, что в российском спорте рулят женщины с твердым характером и чувством собственного достоинства.

С Еленой Вяльбе я не всегда во всем согласна, но здесь полностью ее и Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях, или пусть идут норвежским лесом.

Как человек, который был, бегал, побеждал и там, и там, заявляю, что наш лес уже давно лучше!» — написала Вероника Степанова.

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4 комментария
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А сама на ОИ на каких условиях выступала? Сама выступила, Волгу/Мерседес выиграла, теперь и другим можно советовать не ехать.
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Ну если ей наш лес лучше и ни в какой больше не хочет -сидеть дома это её право
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Ответ Oleg Olegov
А сама на ОИ на каких условиях выступала? Сама выступила, Волгу/Мерседес выиграла, теперь и другим можно советовать не ехать.
Вы на что это намекаете?! Не может же эта кристально честная и насквозь своя спортсменка быть лицемеркой!
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Ответ Pelerin
Вы на что это намекаете?! Не может же эта кристально честная и насквозь своя спортсменка быть лицемеркой!
Ну что вы! Эта Вероника то точно нет, а вот одна очень похожая на нее и с таким же именем и фамилией была замечена!
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