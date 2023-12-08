Родионенко о допуске россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе: «Считаю, что нам не нужно ехать в Париж на таких условиях»

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира Валентина Родионенко Париж-2024 Гимнастика

Валентина Родионенко назвала унизительными условия допуска россиян на Олимпиаду.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Ни о каком прорыве говорить не приходится. МОК, допустив наших спортсменов до Олимпиады, сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям. Считаю, что нам не нужно ехать в Париж на таких условиях.

Что касается гимнастов, то нам еще нужно туда попробовать отобраться через этапы Кубка мира. Думаю, что показать высокий результат будет очень сложно. Спортсмены вынуждены будут выступать под большим психологическим давлением при неоднозначном судействе, думаю», – сказала старший тренер сборной России.

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