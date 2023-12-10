Родионенко о Кубке мира: «Не даем согласия на участие в этих соревнованиях, пока FIG не изменит требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу»

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Сборная России по спортивной гимнастике не будет выступать на Кубке мира, пока FIG не изменит критерии допуска. 

Об этом заявила старший тренер сборной Валентина Родионенко. 

— Мы не даем согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают.

Не допускают спортсменов, которые причастны к силовым структурам, «Динамо», ЦСКА, армии, даже если это срочная служба. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований.

— Есть надежда на то, что эти критерии изменят?

— Очень слабая, они предлагают нам практически отказаться от своей страны. Не знаю, что должно случиться, чтобы они поменяли условия.

— Кубок мира весной — последний шанс попасть на ОИ для наших спортсменов?

— Да, отборы уже прошли. Осталось только три этапа Кубка мира, на которые мы в данных условиях не поедем, — сказала Родионенко.

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1 комментарий
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Во всех там напугал, так напугал :)))))) завтра точно приползут на коленях :)))))
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