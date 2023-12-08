Варвара Прохорова: «Жаль, что Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото. Красивое же фото. Я бы его тоже выложила»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Ski Classics Варвара Прохорова Лыжи

Варвара Прохорова высказалась о том, что ее фото убрали с сайта Ski Classics.

На сайте Ski Classics фотографией россиянки была проиллюстрирована страница гонки La Venosta в Италии. Позднее организаторы извинились за это и удалили фотографию. 

«Ну вот то, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль.

Красивое же фото. Я бы его тоже выложила», — сказала Прохорова. 

«Все это не очень хорошо. Это ошибка». Ski Classics уберет фото российской лыжницы Прохоровой со страницы гонки La Venosta

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