Ski Classics уберет фото российской лыжницы Варвары Прохоровой со страницы гонки La Venosta

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Ski Classics Варвара Прохорова Лыжи

Фото россиянки Варвары Прохоровой уберут с сайта марафонской серии Ski Classics.

На сайте Ski Classics фотографией россиянки проиллюстрирована страница гонки La Venosta в Италии.

Ранее Прохорова написала в соцсети: «Ха-ха, Ski Classics выложили мое фото на главной странице. Может, лучше допустите меня к соревнованиям?»

«Это ошибка того, кто разместил фотографию – он не знал спортсменку. Мы уберем фото», – заявил генеральный менеджер марафонской серии Дэвид Нильссон. 

«У нас хорошие отношения [со спортсменами из России и Беларуси], они понимают ситуацию.

Все это сложно для них, но я считаю, что понимание решения есть», – ответил Нильссон на вопрос о том, поддерживает ли он связь с российскими и белорусскими спортсменами после отстранения. 

«Мне просто приятно было увидеть себя там. Я хочу оказаться на стартовой линии как можно скорее, я спортсменка и хочу соревноваться.

Надеюсь, что скоро вернусь, а пока что увидеть свое фото было просто забавно. Я люблю соревноваться, общаться с друзьями из своей страны и других стран. Я вижу нас большой спортивной семьей», – сказала Прохорова в интервью Dagbladet.

Варвара Прохорова: «Ski Classics выложили мое фото на главной странице. Может, лучше допустите меня к соревнованиям?»

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2 комментария
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Какая-то фантасмагория, ей богу!
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То что и следовало ожидать. То хаха то хочу выступать.
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