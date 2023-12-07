Ski Classics уберет фото российской лыжницы Варвары Прохоровой со страницы гонки La Venosta

Фото россиянки Варвары Прохоровой уберут с сайта марафонской серии Ski Classics.

На сайте Ski Classics фотографией россиянки проиллюстрирована страница гонки La Venosta в Италии.

Ранее Прохорова написала в соцсети: «Ха-ха, Ski Classics выложили мое фото на главной странице. Может, лучше допустите меня к соревнованиям?»

«Это ошибка того, кто разместил фотографию – он не знал спортсменку. Мы уберем фото», – заявил генеральный менеджер марафонской серии Дэвид Нильссон.

«У нас хорошие отношения [со спортсменами из России и Беларуси], они понимают ситуацию.

Все это сложно для них, но я считаю, что понимание решения есть», – ответил Нильссон на вопрос о том, поддерживает ли он связь с российскими и белорусскими спортсменами после отстранения.

«Мне просто приятно было увидеть себя там. Я хочу оказаться на стартовой линии как можно скорее, я спортсменка и хочу соревноваться.

Надеюсь, что скоро вернусь, а пока что увидеть свое фото было просто забавно. Я люблю соревноваться, общаться с друзьями из своей страны и других стран. Я вижу нас большой спортивной семьей», – сказала Прохорова в интервью Dagbladet.

Варвара Прохорова: «Ski Classics выложили мое фото на главной странице. Может, лучше допустите меня к соревнованиям?»