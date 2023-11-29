Бородавко о Терентьевой: «Ни о каких серьезных нагрузках даже речи идти не может. Положительной динамики нет, к сожалению»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) травмы Юрий Бородавко Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья Натальи Терентьевой.

Спортсменка восстанавливается после травмы плеча и пропустила первый этап Кубка России в Вершине Теи.

— Как дела у Наташи Терентьевой?

— Не очень хорошо, честно говоря. До сих пор нет показаний, чтобы она могла приступить к серьезным тренировкам.

На лыжи она иногда встает – просто покататься. Ни о каких серьезных нагрузках даже речи идти не может. Положительной динамики нет, к сожалению.

Не буду давать прогнозов относительно того, когда мы сможем увидеть Наташу на соревнованиях. Пока она полностью не восстановится, мы не будем приступать к тренировкам. Здоровье – самое главное, – сказал Бородавко

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3 комментария
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SkierNSK
Там точно не через 9 месяцев "выздоровление" наступит? 😅🤔
+13
-1
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NoSfer
Ответ SkierNSK
Там точно не через 9 месяцев "выздоровление" наступит? 😅🤔
Ага, очень похоже, что кто-то старается пропустить этот сезон по уважительной причине) но какая-то логика в этом есть
+6
0
+6
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sergey2022
Здоровья Наталье!
+3
0
+3
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