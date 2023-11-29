Бородавко о Терентьевой: «Ни о каких серьезных нагрузках даже речи идти не может. Положительной динамики нет, к сожалению»
Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья Натальи Терентьевой.
Спортсменка восстанавливается после травмы плеча и пропустила первый этап Кубка России в Вершине Теи.
— Как дела у Наташи Терентьевой?
— Не очень хорошо, честно говоря. До сих пор нет показаний, чтобы она могла приступить к серьезным тренировкам.
На лыжи она иногда встает – просто покататься. Ни о каких серьезных нагрузках даже речи идти не может. Положительной динамики нет, к сожалению.
Не буду давать прогнозов относительно того, когда мы сможем увидеть Наташу на соревнованиях. Пока она полностью не восстановится, мы не будем приступать к тренировкам. Здоровье – самое главное, – сказал Бородавко.