Бородавко о Терентьевой: «Ни о каких серьезных нагрузках даже речи идти не может. Положительной динамики нет, к сожалению»

Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья Натальи Терентьевой.

Спортсменка восстанавливается после травмы плеча и пропустила первый этап Кубка России в Вершине Теи.

— Как дела у Наташи Терентьевой?

— Не очень хорошо, честно говоря. До сих пор нет показаний, чтобы она могла приступить к серьезным тренировкам.

На лыжи она иногда встает – просто покататься. Ни о каких серьезных нагрузках даже речи идти не может. Положительной динамики нет, к сожалению.

Не буду давать прогнозов относительно того, когда мы сможем увидеть Наташу на соревнованиях. Пока она полностью не восстановится, мы не будем приступать к тренировкам. Здоровье – самое главное, – сказал .