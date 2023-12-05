Александр Большунов: «Расстраиваюсь, что не вижу моменты взросления дочери. Да, есть телефон и видеосвязь, но это не то»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов жалеет, что не видит взросление дочери.

«Расстраиваюсь, когда не получается брать семью с собой. Дочь Ева растет очень быстро, расстраиваюсь, что не вижу моменты ее взросления. Да, есть телефон и видеосвязь, но это не то. Когда есть живое общение — это совсем другое.

Дочка любит банан, если увидели — нельзя не дать сразу. Сейчас вместе с ней катаемся на коляске, я просто в восторге, когда ребенок радостный. Когда видит — сразу бежит к ней.

Ей интересно держать палки в руках, ходит и толкается. Я был на тренировке, дочка с женой приехали, Ева попросила лыжи, смотрю: что‑то пытается делать. Думаю: о, классно, наш человек!» – сказал Большунов.

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3 комментария
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Профессиональный спорт действительно не даёт возможности полностью насладиться общением с родными.. Я понимаю Сашу
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Многие не выдерживают и завершают. Потом всю жизнь жалеют, если только не вовремя закончили.
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