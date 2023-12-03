Илья Семиков: «Сегодня самым сложным были финишные тактические разборки. Холодно, сзади все накатывают, убежать очень тяжело»

Илья Семиков прокомментировал 2-е место в масс-старте на этапе Кубка России.

Семиков финишировал вторым в гонке на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени, победил Александр Большунов.

«В целом, доволен. Начало сезона было довольно тяжелым. Сегодня первая гонка, когда получилось в этом году. Какие сложности были до этого? Надо с тренером обсудить, много факторов. Готовимся к более важному старту, Спартакиаде, поэтому сейчас не в совсем оптимальных кондициях.

Сегодня самым сложным были финишные тактические разборки. Холодно, сзади все накатывают, убежать очень тяжело. Самым главным сегодня было занять тактически выгодную позицию на финише. За Большуновым можно было удержаться? Учитывая, что он сейчас побеждает, наверное, пока мы все удержаться не можем.

Я, конечно, в один момент чуть-чуть был в коробочке, когда Саша пошел, у меня, может, и получилось бы навязать ему борьбу. Да, если бы я вместе с ним пошел в отрыв, получилось бы. С учетом первых стартов, я хотел сегодня быть в топ-6, поэтому второму месту доволен», – сказал лыжник.