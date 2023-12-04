Савелий Коростелев: «Хотел бы претендовать на личное золото Олимпиады. Кто будет вспоминать победителя Кубка России? Это не серьезно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что хотел бы выиграть золото Олимпиады.

«Я хотел бы претендовать на золото Олимпийских игр. Личное золото. Кто будет вспоминать победителя Кубка России по сравнению с олимпийским чемпионом? Это не серьезно.

Я доволен, что процесс моего прогресса проходит ровно, а не какими‑то скачкообразными движениями», – сказал Коростелев в эфире программы «Громко».

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5 комментариев
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Что-то инагенством запахло. Придётся Савелию переобуваться и извиняться, а то чинуши подвергнут остракизму за недостаточный патриотизм вместо выполнения своей работы, ведь для отечественного спортсмена Кубок России должен котироваться однозначно выше какой-то Олимпиады, где участвуют недружественные страны, а организатор так и вовсе под проклятыми США ходит.
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Абсолютно прав. Начнутся международные старты - никто и не вспомнит про эти водокачки
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-1
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Желаю Савелию осуществить свою мечту.
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