Савелий Коростелев: «Хотел бы претендовать на личное золото Олимпиады. Кто будет вспоминать победителя Кубка России? Это не серьезно»
Лыжник Савелий Коростелев заявил, что хотел бы выиграть золото Олимпиады.
«Я хотел бы претендовать на золото Олимпийских игр. Личное золото. Кто будет вспоминать победителя Кубка России по сравнению с олимпийским чемпионом? Это не серьезно.
Я доволен, что процесс моего прогресса проходит ровно, а не какими‑то скачкообразными движениями», – сказал Коростелев в эфире программы «Громко».