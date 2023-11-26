Йоханнес Клэбо пропустит этап Кубка мира в Елливаре

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо пропустит этап Кубка мира в Елливаре.

Этап пройдет 2 и 3 декабря.

Клэбо на первом этапе Кубка мира в Руке был третьим в спринте, 14-м в классической «разделке» и 21-м в масс-старте свободным стилем.

«Сегодня ситуация менялась от плохой до ужасной. Я уже хочу вернуться домой. В Елливаре вы меня не увидите. Возможно, я вернусь в Эстерсунде (9-10 декабря), но могу и подождать до Тронхейма (15-17 декабря), посмотрим.

Мне нужно посмотреть, как отреагирует мое тело. Нужно больше тренироваться – звучит просто, но в этом все и дело», – сказал Клэбо.

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8 комментариев

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SkierNSK
Зрителей будет в два раза меньше: половина смотрит только в надежде, что Клэбо проиграет 😅
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SatanA_
Съездит в любимый Тронхейм, проведёт "необходимые процедуры" и вернётся на уровень. Проходили, знаем.
+10
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den70
Ребят, у него в начале ноября был ковид. Не стоило вообще пока выходить на трассу. И то он призы в спринте зацепил. Восстановится и покажет себя ещё в этом сезоне.
+8
-1
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Sutekh Hexen
Прокапается и вернется, плавали - знаем.
+8
-2
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gerr_max
Ну я так и думал. В Елеваре все равно нечего ему ловить.
+5
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ecopromo
Ответ den70
Ребят, у него в начале ноября был ковид. Не стоило вообще пока выходить на трассу. И то он призы в спринте зацепил. Восстановится и покажет себя ещё в этом сезоне.
нам вообще по барабану на клэбо и его ковид
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Йенс Мустерманн
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Этот этап всё равно куцый, состоит из одной коньковой разделки и однополой эстафеты. В таком состоянии дёргаться на трансфер туда-сюда, финиш, дай бог, во втором десятке, имеет мало смысла.
Отличный шанс для Амундсена укрепить своё преимущество в общем зачёте относительно Клэбо на целых 100 очков.
+5
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Щеглот
Липовый все лето красное и осень прекрасную строил из себя незаменимого. Хочу то, и еще то, и еще вот то. Всё моё!) Как лепрекон) А то смотрите, пропадете без меня!

Но прошел всего один этап, и примадонна оказалась никому особо и не нужна) А главный клеврет скрупулезно подсчитывает баллы отставания в борьбе за глобус) Но отставания от кого? От норвежца) Вот норвежцам не все равно, кто у них с глобусом будет. Еще даже лучше наверное, если не сутяга и мошейник будет)
+11
-11
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