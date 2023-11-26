Йоханнес Клэбо пропустит этап Кубка мира в Елливаре.

Этап пройдет 2 и 3 декабря.

Клэбо на первом этапе Кубка мира в Руке был третьим в спринте, 14-м в классической «разделке» и 21-м в масс-старте свободным стилем.

«Сегодня ситуация менялась от плохой до ужасной. Я уже хочу вернуться домой. В Елливаре вы меня не увидите. Возможно, я вернусь в Эстерсунде (9-10 декабря), но могу и подождать до Тронхейма (15-17 декабря), посмотрим.

Мне нужно посмотреть, как отреагирует мое тело. Нужно больше тренироваться – звучит просто, но в этом все и дело», – сказал Клэбо.

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