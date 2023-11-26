Йоханнес Клэбо пропустит этап Кубка мира в Елливаре
Йоханнес Клэбо пропустит этап Кубка мира в Елливаре.
Этап пройдет 2 и 3 декабря.
Клэбо на первом этапе Кубка мира в Руке был третьим в спринте, 14-м в классической «разделке» и 21-м в масс-старте свободным стилем.
«Сегодня ситуация менялась от плохой до ужасной. Я уже хочу вернуться домой. В Елливаре вы меня не увидите. Возможно, я вернусь в Эстерсунде (9-10 декабря), но могу и подождать до Тронхейма (15-17 декабря), посмотрим.
Мне нужно посмотреть, как отреагирует мое тело. Нужно больше тренироваться – звучит просто, но в этом все и дело», – сказал Клэбо.
«Тяжело с первых же шагов». У Клэбо худший старт сезона в карьере
Отличный шанс для Амундсена укрепить своё преимущество в общем зачёте относительно Клэбо на целых 100 очков.
Но прошел всего один этап, и примадонна оказалась никому особо и не нужна) А главный клеврет скрупулезно подсчитывает баллы отставания в борьбе за глобус) Но отставания от кого? От норвежца) Вот норвежцам не все равно, кто у них с глобусом будет. Еще даже лучше наверное, если не сутяга и мошейник будет)