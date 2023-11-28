Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре
2 и 3 декабря в шведском Елливаре пройдет второй этап Кубка мира по лыжам.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
Второй этап
Йелливаре, Швеция
Расписание гонок
2 декабря, суббота
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
11:45
10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
14:00 Матч! Арена
3 декабря, воскресенье
Эстафета, женщины
11:50
Эстафета, мужчины
14:00 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января
В эстафетах после уменьшения дистанции до 7,5 км борьба идёт не шуточная и именно отсутствие в ней Клебо ставит 6-7 команд абсолютно на равные шансы на победу если иметь ввиду мужскую эстафету.
Не вижу никаких причин тосковать.
В эстафете никакой существенной роли Поромаа не принёс.
Ещё интересный результат был на коньковой 10-ке Бурджессон ещё на год младше Мюльбака и пробежал всего на 5 секунд хуже. Но он бежал немного раньше, может условия поменялись, но остальным из своей категории он полторы минуты привёз.