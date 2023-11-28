Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре

2 и 3 декабря в шведском Елливаре пройдет второй этап Кубка мира по лыжам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

Второй этап

Йелливаре, Швеция

Расписание гонок

2 декабря, суббота

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

11:45

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

14:00 Матч! Арена

3 декабря, воскресенье

Эстафета, женщины

11:50

Эстафета, мужчины

14:00 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января