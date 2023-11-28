Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре

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2 и 3 декабря в шведском Елливаре пройдет второй этап Кубка мира по лыжам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

Второй этап

Йелливаре, Швеция

Расписание гонок

2 декабря, суббота

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

11:45

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

14:00 Матч! Арена

3 декабря, воскресенье

Эстафета, женщины

11:50

Эстафета, мужчины

14:00 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января

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13 комментариев

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irina1980
Без Клэбо не интересно смотреть лыжный спорт.Раньше смотрели борьбу двух соперников: Клэбо и Большунова, каждый болел за своего, без Большунова начали смотреть на Клэбо в надежде,что он проиграет,а он на первом этапе оправдал надежды. Теперь и Клэбо пропускает этап, не за кого и поволноваться,тоска зеленая.
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dirli
Мда, что мешало матчу на основном показать КР, а на арене КМ. Тем более что на КР будет Легков с Романовым (или Трифановым, не разбираюсь в них). Соловьев свободен.
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Йенс Мустерманн
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Ответ Грюденфельдер
В том то и дело 1ый этап надо закрывать чем-то . Я думаю объективно будет Хагстрем. Насчёт 3го посмотрят кто из массовки лучше побежит, Гиссельман хорошая кандидатура , 5км он выдержит со всеми но вот последние 2 5будет проблематично если темп будет высокий и какой нибудь условный Огден пойдёт раздавать
Может шведы поставят Мюльбака во вторую эстафетную четвёрку.
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Грюденфельдер
Ответ irina1980
Без Клэбо не интересно смотреть лыжный спорт.Раньше смотрели борьбу двух соперников: Клэбо и Большунова, каждый болел за своего, без Большунова начали смотреть на Клэбо в надежде,что он проиграет,а он на первом этапе оправдал надежды. Теперь и Клэбо пропускает этап, не за кого и поволноваться,тоска зеленая.
Как то абстрактно вы , но может для общего спортивного зрителя так и есть. Если взглянуть ближе коньковые разделки для Клебо и даже для Большунова никогда не были коронными, в этом виде есть и другие мастера.
В эстафетах после уменьшения дистанции до 7,5 км борьба идёт не шуточная и именно отсутствие в ней Клебо ставит 6-7 команд абсолютно на равные шансы на победу если иметь ввиду мужскую эстафету.
Не вижу никаких причин тосковать.
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SkierNSK
У Парамоа ковид. В итоге шведы провалят домашние этапы, вся надежда на дам, как обычно.
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Грюденфельдер
Сборная Швейцарии в полном составе решила в Еливаре не выступать. Федерация сказала что особых шансов на высокие места нет в разделках и эстафета, и количество соревнований большое до рождества так что решили потренироваться и не выступать.
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Грюденфельдер
Ответ SkierNSK
У Парамоа ковид. В итоге шведы провалят домашние этапы, вся надежда на дам, как обычно.
Понятно. Ну в принципе только он и претендовал может на топ 6 из Шведов.
В эстафете никакой существенной роли Поромаа не принёс.
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SkierNSK
Ответ Грюденфельдер
Понятно. Ну в принципе только он и претендовал может на топ 6 из Шведов. В эстафете никакой существенной роли Поромаа не принёс.
Халварссон-Парамоа-Ангер, вполне конкурентная тройка на 2-4 этапы для 7,5 км, если на первом без провала.
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Грюденфельдер
Ответ SkierNSK
Халварссон-Парамоа-Ангер, вполне конкурентная тройка на 2-4 этапы для 7,5 км, если на первом без провала.
В том то и дело 1ый этап надо закрывать чем-то . Я думаю объективно будет Хагстрем. Насчёт 3го посмотрят кто из массовки лучше побежит, Гиссельман хорошая кандидатура , 5км он выдержит со всеми но вот последние 2 5будет проблематично если темп будет высокий и какой нибудь условный Огден пойдёт раздавать
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Грюденфельдер
Ответ Йенс Мустерманн
Может шведы поставят Мюльбака во вторую эстафетную четвёрку.
Интересный ход был бы , но он тут же в Еливаре многим проиграл на 10ке. Я думаю пока в эстафету его не включат. Надо посмотреть если ему дадут 10ке пробежать.
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SkierNSK
Ответ Грюденфельдер
Интересный ход был бы , но он тут же в Еливаре многим проиграл на 10ке. Я думаю пока в эстафету его не включат. Надо посмотреть если ему дадут 10ке пробежать.
И на домашних этапах две коньковых разделки, а Мюльбак и в Идре по результатам на неё не проходит. По сути он только на спринт отобрался, но может дадут шанс и на разделках из двух мест для андеров.
Ещё интересный результат был на коньковой 10-ке Бурджессон ещё на год младше Мюльбака и пробежал всего на 5 секунд хуже. Но он бежал немного раньше, может условия поменялись, но остальным из своей категории он полторы минуты привёз.
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Грюденфельдер
Ответ gerr_max
Какой то куций этап. Можно было сделать преследование по итогам разделки.
Да раньше обычно всегда были 2 дня , 3х дневные этапы были редкостью.
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