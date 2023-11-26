Петтер Нортуг – шведскому лыжнику, отморозившему гениталии: «Добро пожаловать в клуб. Надеюсь, у тебя все пройдет быстрее, чем у меня»

Петтер Нортуг дал совет шведскому лыжнику, отморозившему гениталии на Кубке мира.

Сегодня на этапе в Руке (Финляндия) проходил масс-старт, температура во время гонки опускалась до минус 18 градусов. Швед Калле Халварссон после финиша заявил: «Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально».

«Во-первых, добро пожаловать в клуб. Ведь я и сам испытывал подобное.

После успешных гонок я сидел на пресс-конференциях, но мне было так больно, что... У меня даже был один сезон, когда я бежал здесь, а потом не чувствовал свой член в течение трех месяцев. Надеюсь, у Калле все пройдет быстрее, чем у меня.

Трюк заключается в том, чтобы надеть непродуваемые боксеры (нижнее белье – Sports.ru), зафиксировать их скотчем и смазать силиконовым гелем. Я узнал об этом через год после своего случая, так что вот мой совет для Калле», – сказал 14-кратный чемпион мира из Норвегии Петтер Нортуг.

Петтер Нортуг: «Это была самая мучительная гонка в моей жизни»