Петтер Нортуг – шведскому лыжнику, отморозившему гениталии: «Добро пожаловать в клуб. Надеюсь, у тебя все пройдет быстрее, чем у меня»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции Петтер Нортуг Калле Халварссон Здоровье Лыжи

Петтер Нортуг дал совет шведскому лыжнику, отморозившему гениталии на Кубке мира.

Сегодня на этапе в Руке (Финляндия) проходил масс-старт, температура во время гонки опускалась до минус 18 градусов. Швед Калле Халварссон после финиша заявил: «Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально».

«Во-первых, добро пожаловать в клуб. Ведь я и сам испытывал подобное.

После успешных гонок я сидел на пресс-конференциях, но мне было так больно, что... У меня даже был один сезон, когда я бежал здесь, а потом не чувствовал свой член в течение трех месяцев. Надеюсь, у Калле все пройдет быстрее, чем у меня.

Трюк заключается в том, чтобы надеть непродуваемые боксеры (нижнее белье – Sports.ru), зафиксировать их скотчем и смазать силиконовым гелем. Я узнал об этом через год после своего случая, так что вот мой совет для Калле», – сказал 14-кратный чемпион мира из Норвегии Петтер Нортуг.

Петтер Нортуг: «Это была самая мучительная гонка в моей жизни»

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mordegard Glezgorv
Лайфхак, если хочешь повысить продолжительность акта
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раменки за Динамо
Всё таки не спорц, а спид-инфо.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
Ответ Тёма Тёма
Нафиг Виагру. Покупаем лыжи! Потом, как сосулька стоять всё будет! 😂😂😂
с осульки обычно висят..)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Прям сказка: «Петя и ледяные яйца». 😂😂😂
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Так у него хоть гонки успешные были , а тут член- сосулька и 18ое место 🤔
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Ответ Mordegard Glezgorv
Лайфхак, если хочешь повысить продолжительность акта
Кого обматывать скотчем, а кого смазывать силиконовым гелем? друг спрашивает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Ответ brace
с осульки обычно висят..)
Тогда я облажался...😂😂😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Вот за что, в числе прочего, мы любим Петю!!! Чувство юмора у него всегда на высоте!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Странно, что "новость" не на главной. Любимая тема редакции спорта - мужские гениталии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artmann
Ответ Vicing Charlsson
Водка лечит, а спорт колечит 😂
*калечит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Лыжник что-то отморозил,
Несчастье приключилось в Руке
Но Нортуг Петр- тому порука-
Ему совет по братски вбросил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
okkervil
Ну, теперь до весны будем читать мемуары отморозивших хозяйство и медицинские рекомендации. Спортс нарыл таки козырную темку.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
erabog@icloud.com
Ответ Конь Пальто
Опасно, нужно запретить лыжные гонки.
Ну не согл конечно, но частично соглашусь, так как профессиональный спорт это всегда опасно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Duck Nightingale
Ответ Александр Скворцов
Лыжник что-то отморозил, Несчастье приключилось в Руке Но Нортуг Петр- тому порука- Ему совет по братски вбросил.
Скриптонит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Ответ Конь Пальто
Опасно, нужно запретить лыжные гонки.
Бросай лыжи, вставай курить. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ brace
Петтер Нортуг голосом Елены Степаненко: добро пожаловать в клуб!
Welcome to the club buddy
https://www.youtube.com/watch?v=jHbpWb3ZNGY&ab_channel=AssburgerKing
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Спасибо за объяснение про боксеры. Можно было ещё про гениталии пояснить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Duck Nightingale
Frozen dicks by Steven King
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mbauer
Петь, а сразу об этом нельзя было сказать? Ну если ты какой-то нехороший опыт получил - ребятам бы пригодилось наверное? До, а не после
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
Петтер Нортуг голосом Елены Степаненко: добро пожаловать в клуб!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Duck Nightingale
Бегут лыжники марафон. Мороз минус 30. Нортуг впереди. Нортуг кричит: "Парни, мы так себе все наследство отморозим. Предлагаю, бежать друг за другом и засунуть свои концы в зад впереди бегущему". Так и поступили. Через какое-то время Нортуг кричит: "Парни, давайте в ногу! А то это какая-то е..ля получается!"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Финская рука - холодная рука. Женская рука - греющая рука 💅
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
вот, оказывается, что значит "отморозить бубенчики." причём не в каком -то метафорическом смысле ,а в прямом, до тембра звона хрустального бокала
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конь Пальто
Опасно, нужно запретить лыжные гонки.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий