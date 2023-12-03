Анастасия Фалеева: «Хотелось обыграть Степанову. Но я рада, что удалось провести такую длинную гонку, хоть все меня и кличут спринтером»
Анастасия Фалеева оценила свое выступление в классическом масс-старте на 20 км.
Фалеева завоевала серебро, уступив на финише 0,1 секунды Веронике Степановой.
– Думаю, очень интересная трансляция, пересмотрю ее. Мне самой интересно, как я шла. Отличная гонка.
Погода сегодня, если честно, подвела по всем ощущениям. Я ждала, пока кто-то выйдет работать, никто не хотел – и я шла своим темпом, была удивлена самой себе.
– Сильно ли расстроилась, что не удалось обыграть Степанову? Видно, что хотелось.
– Да, хотелось. Мне сегодня не хватило вчерашнего спринта. Хоть я и доехала до финиша сегодня в лидерской группе, но спринта правда не хватило, не получилось чуть-чуть.
Но я рада, что мне удалось провести дистанционную, такую длинную гонку, хоть все меня и кличут спринтером. Отличная гонка, – сказала лыжница.
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Весьма самоуверенно шла.
Но вообще приятно видеть такие кондиции.
А опыт - дело наживное, как говорится.