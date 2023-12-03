Анастасия Фалеева: «Хотелось обыграть Степанову. Но я рада, что удалось провести такую длинную гонку, хоть все меня и кличут спринтером»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Анастасия Фалеева Вероника Степанова Лыжи

Анастасия Фалеева оценила свое выступление в классическом масс-старте на 20 км.

Фалеева завоевала серебро, уступив на финише 0,1 секунды Веронике Степановой.

– Думаю, очень интересная трансляция, пересмотрю ее. Мне самой интересно, как я шла. Отличная гонка.

Погода сегодня, если честно, подвела по всем ощущениям. Я ждала, пока кто-то выйдет работать, никто не хотел – и я шла своим темпом, была удивлена самой себе.

– Сильно ли расстроилась, что не удалось обыграть Степанову? Видно, что хотелось.

– Да, хотелось. Мне сегодня не хватило вчерашнего спринта. Хоть я и доехала до финиша сегодня в лидерской группе, но спринта правда не хватило, не получилось чуть-чуть.

Но я рада, что мне удалось провести дистанционную, такую длинную гонку, хоть все меня и кличут спринтером. Отличная гонка, – сказала лыжница. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Мне самой интересно, как я шла"
------
Весьма самоуверенно шла.

Но вообще приятно видеть такие кондиции.
А опыт - дело наживное, как говорится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий