Ардашев о спринте в Тюмени: «Не понимаю, зачем делать такие круги. Можно внести изменения, оставив пару подъемов и добавив поворот на стадионе»

Сергей Ардашев прокомментировал серебро в спринте на Кубке России в Тюмени.

«Сегодняшней гонкой я очень доволен, потому что вчера плохо пробежал. Первую половину десятки прошел нормально, а на второй провалился. Не дотерпел. Не знаю, с чем это связано. В Вершине Теи на первом этапе тоже первая гонка провальной была, а на второй день более-менее.

Сегодня выбирал, какой тактикой бежать. Меня очень напрягал финишный спуск. Я все боялся, что меня накатят, а получалось так, что накатывал я. Спасибо огромное сервису, лыжи работали прекрасно. С четвертьфинала понимал, что все забеги будут решаться на финише, специально занимал тактическую третью позицию, что накатывать соперников и на финишную прямую выходить первым или вторым.

До гонки настраивался, что нужно бороться за призы, но все спортсмены выходят бороться за победу. Сашу Терентьева обыграл. Он был хорош на подъеме, но, мне кажется, он еще не показал всего того, что умеет. Недостаточный задел сделал, или просто вышел поздно. Если честно, мне тренер перед финалом сказал, что Терентьев уже в полуфинале был не таким мощным, как обычно.

Длинный круг? Этот еще не такой тяжелый, какой был на чемпионате России. Честно, я не понимаю, зачем делать такие круги. Понятно, что трасса прошла гомологацию, но можно внести изменения в конфигурацию, оставив пару подъемов и добавив поворот на самом стадионе», – сказал лыжник.

«Реально было обыграть? Честно, я думал, что если удержусь за ним и Терентьевым в подъем, то на спуске смогу накатить. Так и получилось с Терентьевым, а вот с Большуновым – нет. Склоняюсь к тому, что он очень здорово проходит спуски. Перестроения у него великолепные, скорости не теряет, в толчок вкладывается сильнее, чем другие.

Повторю, что гонкой я очень доволен. Болельщикам должно понравиться. Хотя мне финиш не нравится совсем здесь. Лучше, чтобы перед трибунами был еще один вираж, как на летних соревнованиях. Тогда и зрители смогут воочию на стадионе посмотреть за классной борьбой. И финиш будет намного интереснее, другие люди могут заехать в призы», – добавил .