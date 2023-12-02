Александр Терентьев: «Большунов сейчас в такой форме, что он недосягаем ни для кого в России»

Лыжник Александр Терентьев назвал Александра Большунова недосягаемым.

Сегодня Большунов выиграл классический спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Терентьев стал третьим.

«До последнего было непонятно, какой будет спринтерский круг. Понял только, когда приехал утром на просмотр. Необычным был финишный спуск, на который было непонятно, каким лучше садиться: первым, вторым или третьим. В полуфинале я сел вторым, но сзади меня накатили. Я понимал, что если и в финале сяду вторым, то могу вообще остаться без медалей. Так что я сел первым. Ну, третье место – это то, на что я объективно сегодня готов.

Саня Большунов сейчас в такой форме, что он недосягаем ни для кого в России. То, что он в прологе проиграл 10 секунд, – это ничего не значит. Сегодня он провел отличную гонку, показал свой уровень и готовность.

Я не могу сказать, что моя форма сейчас на высоком уровне, но она и не плохая. Что-то среднее. По сравнению с «Югорией» моя форма сейчас хуже. Я теперь шучу, что работает проклятье Хант. Кто выигрывает в Ханты-Мансийске, тот полгода плохо бегает – после пика форма полгода идет вниз», – сказал .