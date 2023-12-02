Крупицкая о третьем месте в спринте: «Пребываю в шоке от своего результата. У меня нет слов»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Евгения Крупицкая Лыжи

Евгения Крупицкая рассказала о шоке от своего результата на Кубке России в Тюмени.

Лыжница заняла третье место в классическом спринте.

«Я вообще в шоке пребываю до сих пор от своего результата. У меня нет слов. Я вообще все спринты больше рассматриваю как подготовку перед гонками.

Считаю, что на Кубке России спортсмены сборной должны бежать всю программу, потому что это хороший шанс попробовать себя в разных дисциплинах. Если ты здоров, тебя ничего не беспокоит, то ты должен бежать все вне зависимости от своей специализации, чтобы становиться более универсальным спортсменом.

Сегодня утром я проснулась с небольшой тяжестью в мышцах. В квалификации очень тяжело бежалось, прямо заставить себя не могла. Но уже в четвертьфинале я поняла, что могу бороться. Единственное – на финише я выбрала немного неправильную траекторию на подъеме, пошла по каше и оказалась на грани. Но прошла в итоге лаки-лузером. А в полуфинале и финале уже выбирала нужную сторону трассы, и все было прекрасно.

Вчера, если честно, я расстроилась из-за результата. Вчера у меня было прекрасное самочувствие, первый круг я прошла с лидерами, хорошо разложилась, но откуда-то начали капать эти секунды, и результат разочаровал. Но сегодня это, может быть, помогло», – сказала Крупицкая.

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