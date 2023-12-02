Фалеева о спринте на Кубке России в Тюмени: «Здесь круг длинный, с тремя подъемами. Хотелось бы, чтобы хоть где-то были спринты покороче»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Анастасия Фалеева Лыжи

Анастасия Фалеева прокомментировала победу в спринте на Кубке России в Тюмени.

«Я рада, что в этом сезоне у меня получается реализовывать себя, летний труд приносит свои плоды. Как говорит мой молодой человек, я очень много работаю, а теперь можно и кайфовать от того, что я делаю, получать удовольствие.

Здесь такая классная атмосфера, столько народу пришло, просто великолепно! Сегодня отличная гонка получилась. У меня вышло убежать и финишировать немножко в одиночестве, это очень приятно.

Круг здесь достаточно длинный, тяжелый, весь рабочий. По стандартам Кубка мира спринт идет до трех минут, либо три с небольшим минуты, у нас четыре с лишним все спринты.

Поэтому хотелось бы, чтобы, когда мы вернемся, у нас были и быстрые гонки, потому что здесь круг длинный, с тремя подъемами. Хотелось бы, чтобы хоть где-то были спринты покороче», – сказала лыжница.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Привет тем, кто ерничал, говоря что спринты надо делать по 150 метров)
Спринты должны быть по 1.2 - как на КМ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий