Фалеева о спринте на Кубке России в Тюмени: «Здесь круг длинный, с тремя подъемами. Хотелось бы, чтобы хоть где-то были спринты покороче»

Анастасия Фалеева прокомментировала победу в спринте на Кубке России в Тюмени.

«Я рада, что в этом сезоне у меня получается реализовывать себя, летний труд приносит свои плоды. Как говорит мой молодой человек, я очень много работаю, а теперь можно и кайфовать от того, что я делаю, получать удовольствие.

Здесь такая классная атмосфера, столько народу пришло, просто великолепно! Сегодня отличная гонка получилась. У меня вышло убежать и финишировать немножко в одиночестве, это очень приятно.

Круг здесь достаточно длинный, тяжелый, весь рабочий. По стандартам Кубка мира спринт идет до трех минут, либо три с небольшим минуты, у нас четыре с лишним все спринты.

Поэтому хотелось бы, чтобы, когда мы вернемся, у нас были и быстрые гонки, потому что здесь круг длинный, с тремя подъемами. Хотелось бы, чтобы хоть где-то были спринты покороче», – сказала лыжница.