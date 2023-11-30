МОК утвердил переходы трех российских спортсменов в другие сборные без 3-летнего карантина

Теги велотрек МОК Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен сборная России по борьбе сборная Франции жен Париж-2024 сборная Сербии Михаил Яковлев сборная Израиля Борьба

МОК одобрил переходы трех российских спортсменов в другие сборные перед ОИ-2024.

Таким образом, велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил освобождение от трехлетнего карантина, которое выдается после согласования с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.

Отмечается, что членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК на данный момент приостановлено.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Тибилов представлял Сербию на чемпионате мира-2023, где стал бронзовым призером. Яковлев в августе получил израильское гражданство, а до этого становился бронзовым призером ЧМ-2021 по велотреку.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

 

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11 комментариев
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imaxim
Прецедент. Думаю кто хочет на международные старты - тем надо переходить по их образцу
+13
-10
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ДЖИН
Ну тут Путин и его округа прошляпали весь спорт. Исключают Россию из-за слабости ее. А спортсмены уходят понимая что на них России наплевать. Невозможно осуждать тех кто уехал. Эти люди кинуты были.
+17
-14
+3
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kost68
логично. это предпоследнее чем рф может удерживать спортсменов. если спортсменам сказать - уезжайте из россии и на соревнования хоть завтра, думаю минимум половина так и сделает. в шахматах вон разрешили менять федерацию у многи россияне сменили и это притом, что им не запрещали выступать как нейстральным
+1
0
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Russ Ivan
Так для этого Россию и отстранили, чтобы все спортсмены быстро разбежались по другим сборным...
+5
-5
0
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Groznyi2024
Ответ imaxim
Прецедент. Думаю кто хочет на международные старты - тем надо переходить по их образцу
И бегать за еду как в Норвегии или Швеции, где там?
0
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0
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