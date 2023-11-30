МОК утвердил переходы трех российских спортсменов в другие сборные без 3-летнего карантина

МОК одобрил переходы трех российских спортсменов в другие сборные перед ОИ-2024.

Таким образом, велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил освобождение от трехлетнего карантина, которое выдается после согласования с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.

Отмечается, что членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК на данный момент приостановлено.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Тибилов представлял Сербию на чемпионате мира-2023, где стал бронзовым призером. Яковлев в августе получил израильское гражданство, а до этого становился бронзовым призером ЧМ-2021 по велотреку.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго