Фирма-производитель инвентаря, спонсирующая Ииво Нисканена, вынесла лыжнику предупреждение за бросок палок на Кубке мира

Теги лыжные гонки сборная Финляндии Ииво Нисканен Лыжи

Спонсор Ииво Нисканена вынес лыжнику предупреждение за бросок палок после финиша.

25 ноября финн Нисканен занял второе место в классической «разделке» на Кубке мира, уступив 2,9 секунды победителю – норвежцу Мартину Левстрему Ниенге. После этого Нисканен со злости швырнул палки на снег.

Норвежская компания Brav, которая производит спортивный инвентарь и спонсирует Нисканена, вынесла лыжнику предупреждение.

«Стоит отметить, что Ииво – безупречный спортсмен и прекрасная инвестиция для нас на протяжении всего времени действия контракта. У заурядных спортсменов не заваляется три олимпийских золота в шкафу.

Если подобные случаи (как с выброшенными палками – Sports.ru) продолжатся, а я в это не очень верю, то будут применены самые жесткие санкции. Одна из них – расторжение контракта», – рассказал гендиректор финского представительства Brav Аки Туовинен.

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3 комментария
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Всё логично...Бизнес штука такая - подписал контракт - соблюдай его неукоснительно!
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Теперь Нисканен плохиш?
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Сразу вспоминаются теннисисты.... Им то никто ничего не выносит, ну разрекламировал Иво ваши палки или вы сами уже решили разрекламировать, какие то ноунеймные палки. Леки знаю, свикс знаю, брав только узнал и буду держаться подальше)
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