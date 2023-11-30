Фирма-производитель инвентаря, спонсирующая Ииво Нисканена, вынесла лыжнику предупреждение за бросок палок на Кубке мира

Спонсор Ииво Нисканена вынес лыжнику предупреждение за бросок палок после финиша.

25 ноября финн Нисканен занял второе место в классической «разделке» на Кубке мира, уступив 2,9 секунды победителю – норвежцу Мартину Левстрему Ниенге. После этого Нисканен со злости швырнул палки на снег.

Норвежская компания Brav, которая производит спортивный инвентарь и спонсирует Нисканена, вынесла лыжнику предупреждение.

«Стоит отметить, что Ииво – безупречный спортсмен и прекрасная инвестиция для нас на протяжении всего времени действия контракта. У заурядных спортсменов не заваляется три олимпийских золота в шкафу.

Если подобные случаи (как с выброшенными палками – Sports.ru) продолжатся, а я в это не очень верю, то будут применены самые жесткие санкции. Одна из них – расторжение контракта», – рассказал гендиректор финского представительства Brav Аки Туовинен.