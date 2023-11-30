Йоханнес Клэбо, пропускающий этап Кубка мира, выступит на Кубке Норвегии

Девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо выступит на Кубке Норвегии, который пройдет 2-3 декабря в Голо.

Спортсмен намерен пробежать коньковый спринт и классическую «разделку» на 10 км.

2-3 декабря в шведском Йелливаре также пройдет второй этап Кубка мира. Клэбо решил пропустить его и уделить больше времени подготовке.

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