Йоханнес Клэбо, пропускающий этап Кубка мира, выступит на Кубке Норвегии

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Кубок Норвегии Лыжи

Девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо выступит на Кубке Норвегии, который пройдет 2-3 декабря в Голо.

Спортсмен намерен пробежать коньковый спринт и классическую «разделку» на 10 км.

2-3 декабря в шведском Йелливаре также пройдет второй этап Кубка мира. Клэбо решил пропустить его и уделить больше времени подготовке.

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7 комментариев
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Ответ SatanA_
Там фтор можно, кто в курсе?
У норгов фтор запретили как и во всей Европе -Россия бегает только на фторе
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Это он так наших троллит?)
+2
-1
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Там фтор можно, кто в курсе?
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Ответ Глеб Вихрев
У норгов фтор запретили как и во всей Европе -Россия бегает только на фторе
Россия - плохая, это понятно.
А есть ли у норгов прибор на внутренних соревнованиях и будут ли они проверять Клэбу?
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Ответ SatanA_
Россия - плохая, это понятно. А есть ли у норгов прибор на внутренних соревнованиях и будут ли они проверять Клэбу?
Хороший вопрос. Но уровень норвежского кубка таков, что там можно и без фтора) Судя по всему пациент отрабатывает рекламные контракты, раз уж на кубке мира не может.
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