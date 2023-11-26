Йоханнес Клэбо показал худший результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го – 21-е место
Йоханнес Клэбо показал худший результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го.
Сегодня в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке Клэбо финишировал 21-м.
В последний раз хуже на Кубке мира он выступал в феврале 2020-го – был 25-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Также Клэбо был 40-м в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, но та гонка не входила в программу Кубка мира.
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Подержал немного темп и дальше перешел на вариант, как сейчас может. На финиш просто приехал.
Это в спринте он может выходить в финал и бороться за подиум, «не приходя в сознание». Дистанция требует нормальных кондиций. А их и близко нет.
Но, ИМХО, через месяц будет принципиально иная картина.
Он там пешком шёл?