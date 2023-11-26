Йоханнес Клэбо показал худший результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го – 21-е место

Йоханнес Клэбо показал худший результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го.

Сегодня в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке Клэбо финишировал 21-м.

В последний раз хуже на Кубке мира он выступал в феврале 2020-го – был 25-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Также Клэбо был 40-м в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, но та гонка не входила в программу Кубка мира.

«Тяжело с первых же шагов». У Клэбо худший старт сезона в карьере