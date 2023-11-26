Йоханнес Клэбо показал худший результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го – 21-е место

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо показал худший результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го.

Сегодня в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке Клэбо финишировал 21-м.

В последний раз хуже на Кубке мира он выступал в феврале 2020-го – был 25-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Также Клэбо был 40-м в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, но та гонка не входила в программу Кубка мира.

«Тяжело с первых же шагов». У Клэбо худший старт сезона в карьере

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DelNord
Так видно было, что Клэбо в такой форме, что все дистанции для него - чисто вкатка и тренировка. Упираться в его ситуации - безумие.
Подержал немного темп и дальше перешел на вариант, как сейчас может. На финиш просто приехал.
Это в спринте он может выходить в финал и бороться за подиум, «не приходя в сознание». Дистанция требует нормальных кондиций. А их и близко нет.
Но, ИМХО, через месяц будет принципиально иная картина.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Костыгин
Сказал же, что цель - ЧМ-2025 и потом ОИ-2026. В этом сезоне отдыхает.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сондра
Ну всё бывает! Зачем отдельной новостью выносить?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Клэбо выдающийся талантливый спортсмен. А это значит, в том числе, что он дружит с головой. Он сейчас выступил в соответствии со своими кондициями после ковида и не стал себя загонять. Сезон длинный, он постепенно восстановится и даст огня!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Montenegro Serbian
21-ым? 🙁 Он там пешком шёл?
Он там был после перелома пальца в начале февраля.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
21-ым? 🙁
Он там пешком шёл?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Слишком долго днлил контракты с федерацией своей
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щеглот
Ответ Александр Скворцов
Клэбо выдающийся талантливый спортсмен. А это значит, в том числе, что он дружит с головой. Он сейчас выступил в соответствии со своими кондициями после ковида и не стал себя загонять. Сезон длинный, он постепенно восстановится и даст огня!
С головой-то он дружит. Они с совестью на пару с педерсеном не дружили.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ecopromo
Ответ Александр Скворцов
Клэбо выдающийся талантливый спортсмен. А это значит, в том числе, что он дружит с головой. Он сейчас выступил в соответствии со своими кондициями после ковида и не стал себя загонять. Сезон длинный, он постепенно восстановится и даст огня!
зачетно лизнул. Какого огня? с кем ему соревноваться? с инвалидами?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.birik
Зато , контракт новый выбил
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bedard
Не смог спринтеришка рюкзачить сразу сдулся 🤣
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий