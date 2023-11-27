Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на «Сыктывкарской лыжне», победил Шакирзянов

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Андрей Парфенов Рауль Шакирзянов Сергей Устюгов Ермил Вокуев Ольга Вокуева (Репницына) Михаил Соснин Арина Былинко Софья Кузнецова Сыктывкарская лыжня Лыжи

Сергей Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на «Сыктывкарской лыжне».

Сыктывкарская лыжня

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Рауль Шакирзянов – 35.45,6

2. Михаил Соснин – 0,1

3. Сергей Устюгов – 9,2...

8. Ермил Вокуев – 29,5...

12. Андрей Парфенов – 42,5

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Арина Былинко – 27.31,4

2. Ольга Вокуева – 14,1

3. Софья Кузнецова – 28,5

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8 комментариев

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imaxim
Ответ selso99
Какой же ерундой занимается Устюгов
Да он в кружочке вчера у себя в телеге сказал «сейчас катаюсь ради удовольствия и зарплаты, на кубок России мне плевать, мне нужно хорошо выступить на 2 стартах в феврале и в марте и все знают что я там могу показать». Его можно осуждать за этот подход, но тут каждому своё. Я не буду. Мне понятно, что у него нет мотивации
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imaxim
Слабо.
Это лучше конечно, чем было, он обыграл тех, кому проиграл в Хантах, но это все равно очень посредственные скорости. Форма набирается, но явно не быстро. К Чусовому в кондиции войти похоже не успевает
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imaxim
Ответ Нелыжник я
по-моему, удовольствия там не видно. Так что ради зарплаты исключительно. Можно про него забыть
О, приветик. Расскажешь, как так получилось, что ты прогнозировал, что Устюгов не доедет на ЧР и выступит хорошо на ЧВ всего в одной гонке, а он в итоге в марафоне всех вынес. Как так? Извиниться не хочешь?)
А то чего-то было тебя не видно, не слышно, сейчас можем обсудить
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selso99
Какой же ерундой занимается Устюгов
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Надежда67
Гонка проходила при серьёзном морозе, поэтому результаты неоднозначны...
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Maxximus
Ответ selso99
Какой же ерундой занимается Устюгов
А ты ерундой не занимаешься, строча комментарии под новостями? 😂
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