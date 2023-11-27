Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на «Сыктывкарской лыжне», победил Шакирзянов

Сергей Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на «Сыктывкарской лыжне».

Сыктывкарская лыжня

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. – 35.45,6

2. Михаил Соснин – 0,1

3. – 9,2...

8. – 29,5...

12. – 42,5

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Арина Былинко – 27.31,4

2. – 14,1

3. Софья Кузнецова – 28,5