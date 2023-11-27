Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на «Сыктывкарской лыжне», победил Шакирзянов
Сергей Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на «Сыктывкарской лыжне».
Сыктывкарская лыжня
Мужчины
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Рауль Шакирзянов – 35.45,6
2. Михаил Соснин – 0,1
3. Сергей Устюгов – 9,2...
8. Ермил Вокуев – 29,5...
12. Андрей Парфенов – 42,5
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Арина Былинко – 27.31,4
2. Ольга Вокуева – 14,1
3. Софья Кузнецова – 28,5
Это лучше конечно, чем было, он обыграл тех, кому проиграл в Хантах, но это все равно очень посредственные скорости. Форма набирается, но явно не быстро. К Чусовому в кондиции войти похоже не успевает
А то чего-то было тебя не видно, не слышно, сейчас можем обсудить