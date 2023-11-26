Кулешова о серебре на Кубке России: «Только начинаю разбегаться, чувствовать себя и свой организм»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Лыжи

Лыжница Анастасия Кулешова высказалась о серебре на Кубке России.

Сегодня на этапе в Вершине Теи Кулешова стала второй в классической гонке с раздельным стартом на 10 км.

«Ощущения хорошие. Пока просто первые старты в сезоне – только начинаю разбегаться, чувствовать себя и свой организм. Все равно главные старты сезона впереди.

Начала бежать и отдалась моменту, погоде, слушала подсказки тренеров. В целом нормальный результат», – сказала бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете Кулешова.

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