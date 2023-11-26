Пеклецова о бронзе на Кубке России: «Я сама от себя не ожидала, что смогу навязать борьбу. До гонки настраивалась примерно на топ-10»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Алина Пеклецова Лыжи

17-летняя лыжница Алина Пеклецова назвала неожиданной бронзу на Кубке России.

Сегодня на этапе в Вершине Теи Пеклецова финишировала третьей в классической «разделке» на 10 км.

«Я сама от себя не ожидала, что смогу навязать борьбу. До гонки настраивалась примерно на топ-10. Поняла, что борюсь за высокие места, уже в конце последнего круга, когда тренеры стали кричать, что иду неплохо. Совсем немного до второго-третьего места.

Раскладка хорошая? Это недостаток моих спринтерских качеств, которые не позволяют мне выдать нормальный первый круг. Поэтому на первом круге у меня всегда разгонная скорость. Очень рада сегодняшнему результату и этому третьему месту», – сказала Пеклецова.

5 комментариев

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александр
Ответ Лыж_Ник
Спортс лицемерно делает вид, что победы Степановой нет?
Степанова не даёт интервью журналистам, кроме МАТЧ ТВ.Об этом она не раз заявляла.
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dyglas
Для 17-летней лыжницы результат выше всех похвал! Умница!
+1
0
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Skitimetrial
У Пеклецовой лучший финишный круг: -5.4 от Степановой, -8.0 от Кулешовой. Больше подробностей о разделках прошедших выходных (Вершина Тёи и Рука) можно узнать в моём блоге.
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0
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Матвей Суицидин
Ответ Лыж_Ник
Спортс лицемерно делает вид, что победы Степановой нет?
Степанова лицемерно делает вид, что журналистов пишущих не существует.
+2
-2
0
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