Пеклецова о бронзе на Кубке России: «Я сама от себя не ожидала, что смогу навязать борьбу. До гонки настраивалась примерно на топ-10»

17-летняя лыжница Алина Пеклецова назвала неожиданной бронзу на Кубке России.

Сегодня на этапе в Вершине Теи Пеклецова финишировала третьей в классической «разделке» на 10 км.

«Я сама от себя не ожидала, что смогу навязать борьбу. До гонки настраивалась примерно на топ-10. Поняла, что борюсь за высокие места, уже в конце последнего круга, когда тренеры стали кричать, что иду неплохо. Совсем немного до второго-третьего места.

Раскладка хорошая? Это недостаток моих спринтерских качеств, которые не позволяют мне выдать нормальный первый круг. Поэтому на первом круге у меня всегда разгонная скорость. Очень рада сегодняшнему результату и этому третьему месту», – сказала Пеклецова.