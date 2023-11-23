Клэбо об условиях контракта с федерацией: «Не знаю, предполагал ли кто-нибудь такой итог. Мы на него не рассчитывали»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо назвал неожиданным контракт с федерацией лыж Норвегии.

Сообщалось, что федерация согласилась на условия девятикратного чемпиона мира. С Клэбо подпишут стандартное соглашение, по которому он будет свободен от контрактых обязательств в те дни, когда не участвует в гонках. При этом ему разрешат выступать на всех международных стартах.

«Не знаю, предполагал ли кто-нибудь такой итог. Мы на него не рассчитывали и ждали совершенно иного. Сейчас соглашение такое, какое оно есть, и мы сосредоточимся на лыжных гонках.

Посмотрим, как все пойдет во время кубкового сезона и что будет в следующем году», – сказал Клэбо.

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1 комментарий

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gerr_max
История с завершением карьеры Браттена видимо заставило их федерацию задуматься.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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