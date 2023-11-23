Клэбо об условиях контракта с федерацией: «Не знаю, предполагал ли кто-нибудь такой итог. Мы на него не рассчитывали»
Йоханнес Клэбо назвал неожиданным контракт с федерацией лыж Норвегии.
Сообщалось, что федерация согласилась на условия девятикратного чемпиона мира. С Клэбо подпишут стандартное соглашение, по которому он будет свободен от контрактых обязательств в те дни, когда не участвует в гонках. При этом ему разрешат выступать на всех международных стартах.
«Не знаю, предполагал ли кто-нибудь такой итог. Мы на него не рассчитывали и ждали совершенно иного. Сейчас соглашение такое, какое оно есть, и мы сосредоточимся на лыжных гонках.
Посмотрим, как все пойдет во время кубкового сезона и что будет в следующем году», – сказал Клэбо.
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