Клэбо об условиях контракта с федерацией: «Не знаю, предполагал ли кто-нибудь такой итог. Мы на него не рассчитывали»

Йоханнес Клэбо назвал неожиданным контракт с федерацией лыж Норвегии.

Сообщалось, что федерация согласилась на условия девятикратного чемпиона мира. С Клэбо подпишут стандартное соглашение, по которому он будет свободен от контрактых обязательств в те дни, когда не участвует в гонках. При этом ему разрешат выступать на всех международных стартах.

«Не знаю, предполагал ли кто-нибудь такой итог. Мы на него не рассчитывали и ждали совершенно иного. Сейчас соглашение такое, какое оно есть, и мы сосредоточимся на лыжных гонках.

Посмотрим, как все пойдет во время кубкового сезона и что будет в следующем году», – сказал Клэбо.