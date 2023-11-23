Наталья Терентьева: «Александр более ответственный, трепетно относится к моему здоровью. В нашей паре я все равно больше сорвиголова»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) Александр Терентьев Лыжи

Наталья Терентьева объяснила, почему восхищается своим мужем.

Александр Терентьев – двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам, Наталья – олимпийская чемпионка. В августе они сыграли свадьбу.

– Я кайфую от того, что в моей жизни есть человек, который полностью взял на себя ответственность за нашу семью. Из пацана на моих глазах вырос просто в мужчину, которым я восхищаюсь.

Конечно, я сначала переживала. Как это так? Я не буду стартовать [из‑за травм]? Потом я это просто приняла как какой‑то знак, что, может, действительно нужно сделать перерывчик и залечить все травмы. И только потом уже свежей и восстановленной, скажем так, выходить на старт и бороться за хорошие места.

Он (Александр) очень волнуется. Наверное, даже больше меня переживает на этот счет, потому что я все равно больше в нашей паре сорвиголова. Он более ответственный, трепетно относится к моему здоровью.

– Не говорит ли он: «Остановись»?

– В какие‑то моменты говорит. Сейчас он очень сильно поменялся. Я вспоминаю, с каким пацаном я начинала встречаться, ха-ха, и то, что сейчас, – это просто… Вся ответственность на нем. А я просто за ним, – сказала Наталья Терентьева.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkierNSK
Это спецреп, лучше смотреть- https://matchtv.ru/skiing/matchtvvideo_NI1983680_clip_Bolshe_chem_lubov_Specialnyj_reportazh
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий