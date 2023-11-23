Наталья Терентьева: «Александр более ответственный, трепетно относится к моему здоровью. В нашей паре я все равно больше сорвиголова»

Наталья Терентьева объяснила, почему восхищается своим мужем.

Александр Терентьев – двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам, Наталья – олимпийская чемпионка. В августе они сыграли свадьбу.

– Я кайфую от того, что в моей жизни есть человек, который полностью взял на себя ответственность за нашу семью. Из пацана на моих глазах вырос просто в мужчину, которым я восхищаюсь.

Конечно, я сначала переживала. Как это так? Я не буду стартовать [из‑за травм]? Потом я это просто приняла как какой‑то знак, что, может, действительно нужно сделать перерывчик и залечить все травмы. И только потом уже свежей и восстановленной, скажем так, выходить на старт и бороться за хорошие места.

Он (Александр) очень волнуется. Наверное, даже больше меня переживает на этот счет, потому что я все равно больше в нашей паре сорвиголова. Он более ответственный, трепетно относится к моему здоровью.

– Не говорит ли он: «Остановись»?

– В какие‑то моменты говорит. Сейчас он очень сильно поменялся. Я вспоминаю, с каким пацаном я начинала встречаться, ха-ха, и то, что сейчас, – это просто… Вся ответственность на нем. А я просто за ним, – сказала Наталья Терентьева.