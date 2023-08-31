Степанова – западным СМИ: «Игнорировать свадьбу Непряевой и Терентьева в мире, где гламур важнее побед? Вы, ребята, нюх теряете на своих задворках Европы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) Александр Терентьев Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова рассказала, кто возглавит скорое возвращение России в лыжах.

Об этом олимпийская чемпионка порассуждала в колонке на «Матч ТВ», отметив, что западные СМИ проигнорировали свадьбу российских лыжников Натальи Непряевой и Александра Терентьева.

«У специалистов, скандинавских и прочих европейских, с которыми я общалась весь прошлый сезон, сомнений нет: Наталья (Непряева) – самая сильная лыжница планеты в прошлом сезоне.

О Саше (Терентьеве) мы говорили меньше, но очевидно, что и он – один из сильнейших спринтеров в мире. Игнорировать свадьбу двух звезд в мире, где любой гламур куда важнее любых побед (ок, сначала победы – потом гламур)? Вы, ребята, нюх теряете на своих задворках Европы.

Ничего, Наталья скоро возглавит наше возвращение на мировую арену – и все удивятся не только ее силе, но и новой фамилии. Не хотите помнить – заставим вспомнить!» – написала Степанова.

На данный момент россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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15 комментариев

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Анатолий Антонов
Сказочная))
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Pessoa inteligente
Срочно даму в депутатки! Заслужила!
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арап Петра Великого
Ответ Pessoa inteligente
Срочно даму в депутатки! Заслужила!
Ее, похоже, прокапать срочно надо...
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Batt Monner
Вколите ей галоперидол
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fewral
Ха-ха))) "задворках Европы")
От "приползут на коленях" до "заставим вспомнить"
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Butkin
Тот самый случай, когда лучше молчать, чем говорить.
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fedorbazaykin
И как они должны освещать? Приехать в Россию, влезть в чужую личную жизнь?
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Melnikov1968
А почему собственно западные СМИ должны освещать свадьбу Непряевой и Терентьева? Не захотели и не стали. Но этой курице надо обязательно сделать из этого целое событие. У тебя есть колонка на Матче, вот и освещай. Кому будет интересно, почитают, посмотрят фото.
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Иван Алейников
Когда нибудь да вернемся, ничего вечного то нет. Но Степановой там точно не будет
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арап Петра Великого
Наталья скоро возглавит наше возвращение...
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Куда? На "задворки"? Зачем?
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nmnackjbxkasbk
а кто это такие?
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brig_Mercury
А зачем западным СМИ писать о лыжах в августе? Тем более там есть более интересные спортивные темы, например, участники ЛЧ, us open, легкая атлетика...Они же не колонка Степанвой МатчТВ, которая словно стоит на асфальте в лыжи обутая....
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Олег Кузнецов
Ответ Анатолий Антонов
Сказочная))
Тандем Степановой и Дениса Трунова из Раши Тудей продолжает строгать духоподъемные опусы.
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Ilya Kurepa
скоро в Европе новый праздник сделают - День Свадьбы непреявой и терентьева - и будет еще один выходной..
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