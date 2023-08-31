Степанова – западным СМИ: «Игнорировать свадьбу Непряевой и Терентьева в мире, где гламур важнее побед? Вы, ребята, нюх теряете на своих задворках Европы»

Вероника Степанова рассказала, кто возглавит скорое возвращение России в лыжах.

Об этом олимпийская чемпионка порассуждала в колонке на «Матч ТВ», отметив, что западные СМИ проигнорировали свадьбу российских лыжников Натальи Непряевой и Александра Терентьева.

«У специалистов, скандинавских и прочих европейских, с которыми я общалась весь прошлый сезон, сомнений нет: Наталья (Непряева) – самая сильная лыжница планеты в прошлом сезоне.

О Саше (Терентьеве) мы говорили меньше, но очевидно, что и он – один из сильнейших спринтеров в мире. Игнорировать свадьбу двух звезд в мире, где любой гламур куда важнее любых побед (ок, сначала победы – потом гламур)? Вы, ребята, нюх теряете на своих задворках Европы.

Ничего, Наталья скоро возглавит наше возвращение на мировую арену – и все удивятся не только ее силе, но и новой фамилии. Не хотите помнить – заставим вспомнить!» – написала Степанова.

На данный момент россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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