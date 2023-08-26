Наталья Непряева будет выступать под фамилией Терентьева
Российская лыжница Наталья Непряева будет выступать под фамилией Терентьева.
Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.
23 августа Непряева вышла замуж за лыжника Александра Терентьева.
Наталья Непряева – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете, серебряный и двукратный бронзовый призер Игр, обладательница Кубка мира сезона-2021/22.
На счету Александра Терентьева две бронзовые медали Олимпиады-2022 – в личном и командном спринтах.
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