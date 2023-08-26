Российская лыжница Наталья Непряева будет выступать под фамилией Терентьева.

Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.

23 августа Непряева вышла замуж за лыжника Александра Терентьева.

– олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете, серебряный и двукратный бронзовый призер Игр, обладательница Кубка мира сезона-2021/22.

На счету две бронзовые медали Олимпиады-2022 – в личном и командном спринтах.

Непряева вышла замуж за Терентьева: Вяльбе мечтала, что Наталья влюбится, а встречаться начали с разрешения тренера