Наталья Непряева будет выступать под фамилией Терентьева

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Российская лыжница Наталья Непряева будет выступать под фамилией Терентьева.

Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов. 

23 августа Непряева вышла замуж за лыжника Александра Терентьева. 

Наталья Непряева – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете, серебряный и двукратный бронзовый призер Игр, обладательница Кубка мира сезона-2021/22.

На счету Александра Терентьева две бронзовые медали Олимпиады-2022 – в личном и командном спринтах.

Непряева вышла замуж за Терентьева: Вяльбе мечтала, что Наталья влюбится, а встречаться начали с разрешения тренера

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4 комментария

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Desperadoes
Михал Палыч Терентьев одобряет
+2
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+2
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IrbIS
это зря конечно
0
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Александр Скворцов
Правильное решение в русских традициях! Да и не только в русских традициях!
0
0
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Мыкола
А Тереньтьев под фамилией Непряев
0
0
0
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