Ольга Якимушкина: «Спросила у Бородавко: «Можно с вами потренироваться?» Он мне: «Раз приехала, куда я тебя дену уже. Думаю, Наташке не помешаешь»

Лыжница Ольга Якимушкина рассказала, как попала в группу к тренеру Юрию Бородавко.

Якимушкина (Кучерук) – жена призера Олимпийских игр в Пекине Ивана Якимушкина. Она вернулась в спорт после рождения ребенка.

«Я в мае тренировалась сама. Ваня уехал на сбор в это время. Пока Тема спал в обед 2 часа, я крутила велосипед, а за ним смотрела по видеоняне. Вечером делала силовую. Сын лежал рядом.

Потом спросила Ваню: «Что делать?» Он такой: «Поехали на сбор в Малиновку. Там подойдешь к Юрию Викторовичу и скажешь, что хочешь с ним тренироваться». Я говорю: «А если он мне откажет? Что делать? Сидеть в Малиновке?» Ваня предложил решить все на месте.

Там я подошла к Юрию Викторовичу. Когда шла, он уже все понимал. Я спросила: «Можно с вами потренироваться?» Он мне: «Оль, раз приехала, куда я тебя дену уже. Думаю, ты Наташке (Непряевой) не помешаешь». Так и начали тренироваться.

Думаю, Юрий Викторович смотрел на меня и понимал, что я с ребенком, не высыпаюсь там или что-то другое, плюс я приехала с лишним весом. После родов прошло не так много времени. Мне кажется, он немножко надо мной прикалывался.

Сейчас мне прям нравится, как он переживает за меня: как я сбегала, какое у меня состояние, как тренировки идут. Думаю, я немножко заслужила его спортивного уважения, потому что смогла более-менее переварить нагрузку», – сказала Якимушкина.