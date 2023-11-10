Бородавко о мотивации лыжников: «Планка постепенно падает, хотим мы этого или нет. У некоторых закрадываются мысли перейти на тренерскую работу»

Тренер Юрий Бородавко высказался о мотивации лыжников в условиях отстранения.

– После того как закончился прошлый сезон, хоть у кого-то из ваших спортсменов просматривалось желание завершить карьеру?

– Нет. Все по-прежнему заряжены на результат, на работу. Разговоры о будущем если и возникают, то только про 2026 год.

– Но мотивация-то все равно, наверное, подсела, когда стало известно, что уже второй международный сезон подряд идет мимо России?

– К сожалению, новости, которые приходят от FIS, от Международного олимпийского комитета, положительных эмоций нашим спортсменам не добавляют.

Здесь важно понимать другое: не бывает так в лыжных гонках, что по мановению волшебной палочки ты за два месяца с нуля набрал ту форму, которая необходима. Ее нужно поддерживать постоянно, в течение многих лет. Иначе нам успеха не видать. И спортсмены с пониманием к этому относятся.

– Сохранение мотивации – сложный процесс?

– Очень. Планка постепенно падает, хотим мы этого или нет. Снижается уровень соревнований, уровень конкуренции, домашние проблемы все больше и больше отвлекают. Плюс – болезни.

У некоторых спортсменов, знаю, закрадываются мысли, а не перейти ли на тренерскую работу. Но это в минуты слабости, минуты тяжелого состояния, когда накапливается усталость. Как только усталость проходит, глаза снова начинают гореть.

– В прошлом году вы говорили, что изоляция наиболее сильно ударила по лидерам – Наталье Непряевой и Александру Большунову. Сейчас ситуация стабилизировалась или ухудшилась?

– Я бы сказал, она стала сложнее. Когда мы готовились к предыдущим Олимпийским играм, у нас почти все сборы проводились за границей. Была четкая мотивация, стопроцентная сконцентрированность на работе, никаких отвлекающих факторов.

Сейчас же, находясь большей частью внутри России, стало гораздо тяжелее абстрагироваться от домашних забот и проблем. Бытовуха, она ведь тоже засасывает, тоже требует определённой энергетики, – сказал Бородавко.