Турнир в Йелливаре. Сундлинг и Грате выиграли спринты классическим стилем, Рибом и Ангер – 2-е, Далквист – 3-я, Халварссон – 4-й
Шведы Йоанна Сундлинг и Маркус Грате выиграли спринты на турнире в Йелливаре.
Лыжные гонки
Йелливаре, Швеция
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Йонна Сундлинг – 3.03,71
2. Эмма Рибом – 0,05
3. Майя Далквист – 2,80
4. Фрида Карлссон – 3,20
5. Йоханна Хагстрем – 3,91
6. Надин Фендрих (Швейцария) – 7,26
Мужчины
1. Маркус Грате – 2.39,76
2. Эдвин Ангер – 1,00
3. Алвар Мюльбак – 2,79
4. Калле Халварссон – 4,07
5. Эмиль Даниэльссон – 7,21
6. Грэм Ричи (Канада) – 9,91
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