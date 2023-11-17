Турнир в Йелливаре. Сундлинг и Грате выиграли спринты классическим стилем, Рибом и Ангер – 2-е, Далквист – 3-я, Халварссон – 4-й

Шведы Йоанна Сундлинг и Маркус Грате выиграли спринты на турнире в Йелливаре.

Лыжные гонки

Турнир в Йелливаре

Йелливаре, Швеция

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Йонна Сундлинг – 3.03,71

2. Эмма Рибом – 0,05

3. Майя Далквист – 2,80

4. Фрида Карлссон – 3,20

5. Йоханна Хагстрем – 3,91

6. Надин Фендрих (Швейцария) – 7,26

Мужчины

1. Маркус Грате – 2.39,76

2. Эдвин Ангер – 1,00

3. Алвар Мюльбак – 2,79

4. Калле Халварссон – 4,07

5. Эмиль Даниэльссон – 7,21

6. Грэм Ричи (Канада) – 9,91