Турнир в Йелливаре. Сундлинг и Грате выиграли спринты классическим стилем, Рибом и Ангер – 2-е, Далквист – 3-я, Халварссон – 4-й

Теги результаты лыжные гонки сборная Швеции жен сборная Швеции сборная Канады Калле Халварссон сборная Швейцарии жен Турнир в Йелливаре Йоханна Хагстрем Йонна Сундлинг Надин Фендрих Майя Далквист Фрида Карлссон Эмма Рибом Маркус Грате Эмиль Даниэльссон Алвар Мюльбак Эдвин Ангер Лыжи

Шведы Йоанна Сундлинг и Маркус Грате выиграли спринты на турнире в Йелливаре.

Лыжные гонки

Турнир в Йелливаре

Йелливаре, Швеция

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Йонна Сундлинг – 3.03,71

2. Эмма Рибом – 0,05

3. Майя Далквист – 2,80

4. Фрида Карлссон – 3,20

5. Йоханна Хагстрем – 3,91

6. Надин Фендрих (Швейцария) – 7,26

Мужчины

1. Маркус Грате – 2.39,76

2. Эдвин Ангер – 1,00

3. Алвар Мюльбак – 2,79

4. Калле Халварссон – 4,07

5. Эмиль Даниэльссон – 7,21

6. Грэм Ричи (Канада) – 9,91

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий