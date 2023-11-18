Турнир в Йелливаре. Андерссон и Ангер выиграли классические разделки на 10 км, Рибом и Юхан Хагстрем – 2-е, Сван – 3-я
Шведские лыжники Андерссон и Ангер выиграли разделки на турнире в Йелливаре.
Лыжные гонки
Йелливаре, Швеция
10 км, классический стиль, раздельный старт
Женщины
1. Эбба Андерссон – 27.56,0
2. Эмма Рибом – 38,4
3. Линн Сван – 46,8
4. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.32,0
5. Моа Лундгрен – 1.34,8
6. Софи Элебро – 1.36,5
7. София Хенрикссон – 1.36,8
8. Йоханна Хагстрем – 1.37,2
9. Ида Даль – 1.42,5
10. Марта Розенберг – 1.43,4
Мужчины
1. Эдвин Ангер – 24.56,2
2. Юхан Хагстрем – 8,6
3. Бьорн Сандстрем – 9,8
4. Эрик Руше – 16,8
5. Трульс Гиссельман – 18,8
6. Лео Юханссон – 20,3
7. Эмиль Перссон – 26,2
8. Алвар Мюльбак – 32,6
9. Йенс Бурман – 36,8
10. Густав Берглунд – 39,4
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