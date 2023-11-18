Турнир в Йелливаре. Андерссон и Ангер выиграли классические разделки на 10 км, Рибом и Юхан Хагстрем – 2-е, Сван – 3-я

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Шведские лыжники Андерссон и Ангер выиграли разделки на турнире в Йелливаре.

Лыжные гонки

Турнир в Йелливаре

Йелливаре, Швеция

10 км, классический стиль, раздельный старт

Женщины

1. Эбба Андерссон – 27.56,0

2. Эмма Рибом – 38,4

3. Линн Сван – 46,8

4. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.32,0

5. Моа Лундгрен – 1.34,8

6. Софи Элебро – 1.36,5

7. София Хенрикссон – 1.36,8

8. Йоханна Хагстрем – 1.37,2

9. Ида Даль – 1.42,5

10. Марта Розенберг – 1.43,4

Мужчины

1. Эдвин Ангер – 24.56,2

2. Юхан Хагстрем – 8,6

3. Бьорн Сандстрем – 9,8

4. Эрик Руше – 16,8

5. Трульс Гиссельман – 18,8

6. Лео Юханссон – 20,3

7. Эмиль Перссон – 26,2

8. Алвар Мюльбак – 32,6

9. Йенс Бурман – 36,8

10. Густав Берглунд – 39,4

2 комментария

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Сергей Иванов
Победа Ангера -- случайность или заявка на улучшение результатов в дистанционных гонках? Скорее всего, первое.
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gerr_max
Кроме Фриды и Эббы пока у Швеции нет сильных дистанционщиц.
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