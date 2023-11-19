Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Силье Ойре Шлинн выиграла коньковую «разделку», Клодель – 2-я, Хайди Венг – 3-я
Силье Ойре Шлинн выиграла коньковую «разделку» на открытии сезона в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
Бейтостолен, Норвегия
10 км, раздельный старт
Свободный стиль
Женщины
1. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 24.40,4
2. Дельфин Клодель (Франция) – 0,7
3. Хайди Венг (Норвегия) – 5,5
4. София Локли (США) – 27,5
5. Маргрете Бергане (Норвегия) – 27,6
6. Магни Смедос *Норвегия) – 29,5
7. Кристин Фоснес (Норвегия) – 31,0
8. Нора Саннесс (Норвегия) – 35,0
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