Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Силье Ойре Шлинн выиграла коньковую «разделку», Клодель – 2-я, Хайди Венг – 3-я

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Силье Ойре Шлинн выиграла коньковую «разделку» на открытии сезона в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

10 км, раздельный старт

Свободный стиль

Женщины

1. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 24.40,4

2. Дельфин Клодель (Франция) – 0,7

3. Хайди Венг (Норвегия) – 5,5

4. София Локли (США) – 27,5

5. Маргрете Бергане (Норвегия) – 27,6

6. Магни Смедос *Норвегия) – 29,5

7. Кристин Фоснес (Норвегия) – 31,0

8. Нора Саннесс (Норвегия) – 35,0

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